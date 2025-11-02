Атака на Україну, вибухи на окупованій Луганщині та в Росії: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 листопада, щоб ви були в курсі актуальних новин

Безпілотники атакували Краснодарський край у Росії, окупований Крим та Луганщину, РФ вдарила ракетами та БпЛА по Запоріжжю, Одещині, Чернігівщині.

Атака на Краснодарський край

У ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк.

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Вибухи пролунали в окупованому Криму

У ніч на 2 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи.

Місцеві мешканці повідомляють про сильні вибухи у Гурзуфі, кажуть, що є прильот, розгорілася пожежа. На місце влучання поїхали рятувальники.

БпЛА вдарили по окупованій Луганщині

У ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи.

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

Атака на Чернігівщину

Російська окупаційна армія завдала удару по Менській громаді Чернігівської області, випустивши дві балістичні ракети. Про це повідомив начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

Як розповів Мірошниченко, під удар потрапило одне з сільськогосподарських підприємств.

Росія атакувала Чернігівщину вдруге – окупанти атакували двома ударними БпЛА типу «Герань-2» Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Про це повідомив начальник місцевої районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов розповів, що внаслідок російської атаки по житловому сектору є пошкодження різного ступеню будинків місцевих мешканців.

РФ вдарила по Запоріжжю

У ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.

Відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Удар по Одещині

У ніч на 2 листопада на Одещині пролунав вибух. У мережі публікують момент удару по Ізмаїлу.

Як відомо, близько опівночі Повітряні Сили ЗСУ писали про БпЛА, що летять на південь Одещини з акваторії Чорного моря. О пів на першу попередили про безпілотники в напрямку Ізмаїлу. У мережі публікують момент удару по Ізмаїлу.