В Україні зʼявиться екосистема для безробітних «Обрій»: деталі

Через «Дію» людина зможе зареєструвати статус безробітного та оформити допомогу

Система автоматично визначатиме людей, які втратили роботу, та підбиратиме для них вакансії

Кабінет міністрів запускає цифрову екосистему ринку праці «Обрій». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, через «Дію» людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію.

Як зазначила Свириденко, система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією.

«Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості», – каже премʼєрка.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року українці, які офіційно зареєстровані як безробітні, зможуть отримати державну допомогу. Розмір виплат залежатиме від страхового стажу та попереднього доходу і надаватиметься як застрахованим, так і незастрахованим особам.

Як повідомлялося, з початку 2025 року вже майже сім тисяч українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію. Названо найпопулярніші професії серед українців.

До слова, більшість громадян Німеччини висловлюються проти виплати допомоги з безробіття (Bürgergeld) українським біженцям, згідно з результатами нового опитування INSA, проведеного для видання Bild. Лише 17% опитаних підтримують надання цієї допомоги українцям, тоді як 66% виступають проти.