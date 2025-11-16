Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики
Зеленський доручив провести очищення сфери енергетики
фото: скріншот з відео

Президент доручив провести очищення сфери енергетики та перезавантаження ключових відомств

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та обговорив подальші кроки для очищення та перезавантаження системи управління енергетичною сферою та пов’язаними з нею інституціями. За підсумками наради президент озвучив п’ять невідкладних рішень і доручень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Ключові доручення щодо перезавантаження влади

  1. Президент доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
  2. Має відбутися оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.
  3. Доручено прем’єр-міністерці внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України (ФДМУ).
  4. У повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами має бути забезпечене оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Конкурс на посаду керівника АРМА повинен бути завершений до кінця цього року.
  5. Необхідно оперативно провести аудит та підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли до Росії.

Зеленський наголосив, що всі такі об’єкти повинні запрацювати «на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. 

Читайте також:

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський уряд Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Лідери України та Франції провели телефонну розмову
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
20 жовтня, 11:39
Володимир Зеленський: «Сигнали «рускіх» далекі від реальності»
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
20 жовтня, 10:46
Звання Герой України – державна нагорода
Майорові Артему Півню присвоєно звання Героя України
20 жовтня, 18:20
Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним: «Вікно відкрите» для перемовин або зброї
«Або перемовини, або…» Зеленський оцінив гру Трампа з Путіним
28 жовтня, 10:35
Зеленський подякував королю Великої Британії
Зеленський зустрівся з королем Великої Британії (фото)
24 жовтня, 16:26
Робота триватиме не лише на політичному рівні з державами та лідерами, але й безпосередньо з виробниками всіх потрібних систем ППО та ракет до них
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено
2 листопада, 19:51
За словами Зеленського, допомогу отримають мешканці населених пунктів, які щодня обстрілює РФ
Президент анонсував нові заходи підтримки мешканців прифронтових громад
10 листопада, 20:34
Глава держави наголосив, що Україна надасть пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам
Зеленський ввів «особливі» санкції: хто потрапив під обмеження
9 листопада, 15:36

Політика

Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики
Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики
Україна уклала домовленість із Грецією щодо постачання газу – Зеленський
Україна уклала домовленість із Грецією щодо постачання газу – Зеленський
Туск про корупційний скандал в Україні: «Я попереджав президента Зеленського»
Туск про корупційний скандал в Україні: «Я попереджав президента Зеленського»
Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»
Зеленський розповів про старт «Зимової підтримки»
Як Міндіч може обійти санкції РНБО? Пояснення юриста
Як Міндіч може обійти санкції РНБО? Пояснення юриста
Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів
Чи вплине корупційний скандал на переговори про вступ до ЄС? Віцепрем'єр з євроінтеграції відповів

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Сьогодні, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua