Зеленський назвав п’ять невідкладних рішень у сфері енергетики

Президент доручив провести очищення сфери енергетики та перезавантаження ключових відомств

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та обговорив подальші кроки для очищення та перезавантаження системи управління енергетичною сферою та пов’язаними з нею інституціями. За підсумками наради президент озвучив п’ять невідкладних рішень і доручень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Ключові доручення щодо перезавантаження влади

Президент доручив Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради невідкладний законопроєкт про оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Має відбутися оновлення керівництва Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду. Доручено прем’єр-міністерці внести на розгляд Верховної Ради подання на призначення нового керівника Фонду державного майна України (ФДМУ). У повній взаємодії з правоохоронними та антикорупційними органами має бути забезпечене оновлення Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Конкурс на посаду керівника АРМА повинен бути завершений до кінця цього року. Необхідно оперативно провести аудит та підготувати до продажу активи й частки в активах, що належали російським субʼєктам і колаборантам, які втекли до Росії.

Зеленський наголосив, що всі такі об’єкти повинні запрацювати «на сто відсотків в інтересах України, для забезпечення нашої оборони та наповнення бюджету України».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду.