В окупованій Луганщині та на Курщині уражено підстанції

За деякими даними, в окупованому Алчевську у Луганській області горить трансформаторна олія

У ніч на 2 листопада в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

Прилетіло також і по підстанції в Желєзногорську у Курській області.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Основне призначення ТЕЦ полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів. Також у Володимирській області було атаковано підстанцію.

Крім того, в Астраханській області РФ на території полігону «Капустин Яр» у ніч з 8 на 9 липня 2024 року було знищено балістичну ракету комплексу «Орєшнік». Спільну операцію провели Головне управління розвідки, Служба безпеки та Служба зовнішньої розвідки.

До слова, вчора, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС.

Раніше The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.