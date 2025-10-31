Головна Гроші Економіка
Уряд тимчасово заборонив експорт необробленої деревини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами Свириденко, від наявності деревини залежить життя в сільських громадах
фото: Державне агентство лісових ресурсів України

Глава уряду наголосила, що обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабної війни

Кабінет міністрів тимчасово заборонив експорт необробленої деревини. За словами премʼєр-міністерки Юлії Свириденко, це необхідний крок, щоб «подбати про людей взимку, зберегти роботу наших підприємств і зменшити навантаження на екологію», повідомляє «Главком».

За словами Свириденко, обсяг лісозаготівлі в Україні суттєво скоротився за час повномасштабного вторгнення РФ. «Підприємства, які могли б працювати, простоюють чи працюють на мінімальних потужностях через брак деревини. Військо потребує деревини для своїх потреб. Від наявності деревини залежить життя в сільських громадах, де дрова є ключовим ресурсом для опалення взимку», – пояснила вона.

Премʼєрка також зазначила, що частина лісів тимчасово окуповані чи пошкоджені бойовими діями. За її словами, експорт деревини створюватиме додаткове навантаження на навколишнє середовище.

«Рішення передбачає ліцензування експорту – нульову квоту до кінця року. Продовжуємо напрацьовувати подальші кроки для системного вирішення дефіциту деревини», – додала глава уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня 2024 року ухвалила законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Проголосований парламентом закон дозволяє українцям зберігати 30 кубометрів соснових дров або 15 кубометрів дубових.

