Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність
Позапланові перевірки будівель проводитимуть на безпечних територіях України
фото: Feepik

Позапланові перевірки будівель проводитимуть на об'єктах з державним або місцевим фінансуванням та на безпечних територіях

В Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю зможуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Кабінет Міністрів підтримав зміни до постанови, які спрощують механізм державного нагляду у сфері будівництва. Після початку повномасштабної війни контроль за будівництвом тимчасово призупиняли, щоб не створювати зайвого навантаження на бізнес та громади.

Тепер позапланові перевірки зможуть проводитися без окремого рішення профільного органу державної влади, але лише на безпечних територіях та у двох випадках:

  • якщо необхідно перевірити дотримання вимог доступності для людей з інвалідністю, батьків із візочками, людей старшого віку та інших маломобільних груп населення;
  • якщо будівництво фінансується з державного або місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що у Києві 100-річний трамвай-снігоочисник заважає місту перейти на повністю безбар’єрні платформи. Днями КМДА оголосила про завершення ремонту раритетного трамвая-снігоочисника, однак, за словами громадських активістів, сам ремонт не вирішує головної проблеми – його застарілі габарити не дозволяють будувати зупинки за сучасними нормами доступності.

В Україні буде 8 міжрегіональних управлінь Державної інспекції містобудування. У перспективі функції державного архітектурно-будівельного контролю на місцях зможуть виконувати новостворені органи держархбудконтролю, створені при об'єднаних територіальних громадах. У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський ініціював початок реформи містобудівної галузі і заявив ліквідації скандально відомої ДАБІ.

Читайте також:

Теги: Кабмін будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі крадуть на відбудові? Голова Держагентства Сухомлин кинув виклик детектору брехні
Усі крадуть на відбудові? Голова Держагентства Сухомлин кинув виклик детектору брехні інтерв’ю
16 жовтня, 13:45
Ремонт гігантського крана на ХАЕС коштуватиме «Енергоатому» понад 260 млн грн
«Енергоатом» витратить 260 млн грн на ремонт легендарного крана
8 жовтня, 09:00
Сибіга: Закордонні українці всіх поколінь знають, наскільки це довгоочікуваний крок. Багато хто чекав на нього роками
З якими країнами Україна запровадить множинне громадянство: Кабмін визначив критерії
8 жовтня, 22:52
Житло у Болгарії користується підвищеним попитом
Ціни на житло в ЄС продовжують зростати: дві країни демонструють рекорд
8 жовтня, 11:01
Влада намагатиметься макимально відстрочити початок опалювального сезону
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
11 жовтня, 20:53
Уряд удосконалив обстеження зруйнованого житла: допоможуть Держкосмос і ЗСУ
Кабмін спростив процедуру обстеження пошкодженого житла: що змінилося
23 жовтня, 15:38
Понад 600 тис. українців отримають продовження відстрочок автоматично
Електронний ТЦК: Кабмін ухвалив автоматичне продовження відстрочок
24 жовтня, 18:04
Наприкінці травня уряд призначив Андрія Осіпова очільником Держкіно
Кабмін достроково припинив членство очільника Держкіно у Раді з державної підтримки кінематографії
30 жовтня, 21:50
МОЗ обмежує продаж знеболювального, що може викликати залежність
Кабмін обмежив обіг популярного знеболювального препарату в Україні
Сьогодні, 17:01

Економіка

Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність
Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
«Нафтогаз» та польська Orlen узгодили збільшення постачання американського газу до України
«Нафтогаз» та польська Orlen узгодили збільшення постачання американського газу до України
Енергетики повернули електрику 170 тисячам родин Дніпропетровщини після обстрілу – ДТЕК
Енергетики повернули електрику 170 тисячам родин Дніпропетровщини після обстрілу – ДТЕК
Обсяг міжнародних резервів України сягнув рекорду за час незалежності
Обсяг міжнародних резервів України сягнув рекорду за час незалежності
Підвищення тарифу на передачу електроенергії лише поглибить кризу у економіці – ЗМІ
Підвищення тарифу на передачу електроенергії лише поглибить кризу у економіці – ЗМІ

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua