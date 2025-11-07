Кабмін дозволив позапланові перевірки будівель на безбар’єрність

Позапланові перевірки будівель проводитимуть на об'єктах з державним або місцевим фінансуванням та на безпечних територіях

В Україні органи державного архітектурно-будівельного контролю зможуть проводити позапланові перевірки об’єктів на дотримання норм безбар’єрності для людей з інвалідністю, батьків із візочками та інших маломобільних груп населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Кабінет Міністрів підтримав зміни до постанови, які спрощують механізм державного нагляду у сфері будівництва. Після початку повномасштабної війни контроль за будівництвом тимчасово призупиняли, щоб не створювати зайвого навантаження на бізнес та громади.

Тепер позапланові перевірки зможуть проводитися без окремого рішення профільного органу державної влади, але лише на безпечних територіях та у двох випадках:

якщо необхідно перевірити дотримання вимог доступності для людей з інвалідністю, батьків із візочками, людей старшого віку та інших маломобільних груп населення;

якщо будівництво фінансується з державного або місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що у Києві 100-річний трамвай-снігоочисник заважає місту перейти на повністю безбар’єрні платформи. Днями КМДА оголосила про завершення ремонту раритетного трамвая-снігоочисника, однак, за словами громадських активістів, сам ремонт не вирішує головної проблеми – його застарілі габарити не дозволяють будувати зупинки за сучасними нормами доступності.

В Україні буде 8 міжрегіональних управлінь Державної інспекції містобудування. У перспективі функції державного архітектурно-будівельного контролю на місцях зможуть виконувати новостворені органи держархбудконтролю, створені при об'єднаних територіальних громадах. У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський ініціював початок реформи містобудівної галузі і заявив ліквідації скандально відомої ДАБІ.