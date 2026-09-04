Дрони атакували Сочі, Сили оборони повернули частину Харківщини: головне за ніч 4 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 4 вересня 2026 року

Ніч на 4 вересня відзначилася ударом по нафтобазі в Сочі та російському ППО на межі з Абхазією. Водночас надійшла важлива новина з фронту: Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 вересня.

Дрони атакували нафтобазу в Сочі та російське ППО на межі з Абхазією

Безпілотники вдарили по нафтобазі в Сочі – на об'єкті спалахнула пожежа. Окремо атаки зафіксовано по російському ППО на межі з Абхазією – у Сочі лунали вибухи.

Сили оборони повернули контроль над частиною Харківської області

Українські Сили оборони відновили контроль над частиною території Харківської області.

Росія розширює виробництво «Гераней»

Супутникові знімки підтвердили розширення потужностей з виробництва ударних безпілотників «Герань» – це означає підготовку до нових масованих атак по Україні.

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