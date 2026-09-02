Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося

Джон Тернус очолив компанію після 25 років роботи в Apple

Тім Кук 1 вересня завершив роботу на посаді генерального директора Apple, яку обіймав із 2011 року. Його наступником став Джон Тернус, який до цього керував напрямом апаратної інженерії компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Apple.

Кук перейшов на нову посаду

За рішенням ради директорів Apple Кук став виконавчим головою ради директорів. Він залишиться в компанії та братиме участь у роботі з окремих питань, зокрема у взаємодії з представниками влади різних країн.

Про зміну керівництва Apple оголосила у квітні. Тоді компанія повідомила, що Тернус стане генеральним директором 1 вересня, а Кук після 15 років на посаді CEO перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Тернус також мав увійти до складу ради директорів із цієї дати.

Тім Кук очолив Apple у серпні 2011 року, змінивши Стіва Джобса. За час його керівництва компанія суттєво збільшила фінансові показники та масштаб бізнесу.

Як змінилася Apple за Кука

За даними Apple, ринкова капіталізація компанії зросла приблизно з $350 млрд до $4 трлн. Річний виторг збільшився зі $108 млрд у 2011 фінансовому році до понад $416 млрд у 2025 фінансовому році.

За цей період Apple також збільшила активну базу пристроїв до понад 2,5 млрд. Кількість працівників зросла більш ніж на 100 тис. людей, а компанія розширила присутність більш ніж у 200 країнах і територіях та збільшила мережу до понад 500 магазинів.

Окремим напрямом стало розширення сервісного бізнесу. За Кука Apple Services виріс у бізнес із річним обсягом понад $100 млрд.

За роки його керівництва Apple також вивела на ринок нові категорії продуктів, серед яких Apple Watch, AirPods та Apple Vision Pro. Компанія перейшла на власні чипи Apple silicon для своїх пристроїв.

Хто такий Джон Тернус

Новим генеральним директором Apple став Джон Тернус. Він працює в компанії з 2001 року, а з 2021-го обіймав посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії.

Тернус брав участь у розробці ключових продуктів Apple, зокрема iPad та AirPods, а також у переході комп'ютерів Mac від процесорів Intel до чипів власної розробки Apple.

Перший великий захід Apple після зміни керівництва відбудеться 9 вересня. Компанія проведе презентацію нових продуктів, але поки не розкрила їхнього переліку. Раніше «Главком» повідомляв, що серед очікуваних новинок можуть бути нові моделі iPhone та перший складаний смартфон Apple.

Для Кука нова посада передбачає іншу роль у компанії. Apple зазначала, що як виконавчий голова ради директорів він допомагатиме з окремими питаннями та взаємодіятиме з представниками влади у світі.

Нагадаємо, у квітні Apple оголосила про майбутню зміну генерального директора. Тоді «Главком» писав, що Кук залишить посаду 1 вересня, а його наступником стане Тернус.