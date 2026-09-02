Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося
Тім Кук і Джон Тернус
фото: Apple

Джон Тернус очолив компанію після 25 років роботи в Apple

Тім Кук 1 вересня завершив роботу на посаді генерального директора Apple, яку обіймав із 2011 року. Його наступником став Джон Тернус, який до цього керував напрямом апаратної інженерії компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Apple.

Кук перейшов на нову посаду

За рішенням ради директорів Apple Кук став виконавчим головою ради директорів. Він залишиться в компанії та братиме участь у роботі з окремих питань, зокрема у взаємодії з представниками влади різних країн.

Про зміну керівництва Apple оголосила у квітні. Тоді компанія повідомила, що Тернус стане генеральним директором 1 вересня, а Кук після 15 років на посаді CEO перейде на посаду виконавчого голови ради директорів. Тернус також мав увійти до складу ради директорів із цієї дати. 

Тім Кук очолив Apple у серпні 2011 року, змінивши Стіва Джобса. За час його керівництва компанія суттєво збільшила фінансові показники та масштаб бізнесу.

Як змінилася Apple за Кука

За даними Apple, ринкова капіталізація компанії зросла приблизно з $350 млрд до $4 трлн. Річний виторг збільшився зі $108 млрд у 2011 фінансовому році до понад $416 млрд у 2025 фінансовому році.

За цей період Apple також збільшила активну базу пристроїв до понад 2,5 млрд. Кількість працівників зросла більш ніж на 100 тис. людей, а компанія розширила присутність більш ніж у 200 країнах і територіях та збільшила мережу до понад 500 магазинів.

Окремим напрямом стало розширення сервісного бізнесу. За Кука Apple Services виріс у бізнес із річним обсягом понад $100 млрд.

За роки його керівництва Apple також вивела на ринок нові категорії продуктів, серед яких Apple Watch, AirPods та Apple Vision Pro. Компанія перейшла на власні чипи Apple silicon для своїх пристроїв.

Хто такий Джон Тернус

Новим генеральним директором Apple став Джон Тернус. Він працює в компанії з 2001 року, а з 2021-го обіймав посаду старшого віцепрезидента з апаратної інженерії.

Тернус брав участь у розробці ключових продуктів Apple, зокрема iPad та AirPods, а також у переході комп'ютерів Mac від процесорів Intel до чипів власної розробки Apple.

Перший великий захід Apple після зміни керівництва відбудеться 9 вересня. Компанія проведе презентацію нових продуктів, але поки не розкрила їхнього переліку. Раніше «Главком» повідомляв, що серед очікуваних новинок можуть бути нові моделі iPhone та перший складаний смартфон Apple. 

Для Кука нова посада передбачає іншу роль у компанії. Apple зазначала, що як виконавчий голова ради директорів він допомагатиме з окремими питаннями та взаємодіятиме з представниками влади у світі.

Нагадаємо, у квітні Apple оголосила про майбутню зміну генерального директора. Тоді «Главком» писав, що Кук залишить посаду 1 вересня, а його наступником стане Тернус. 

Читайте також:

Теги: бізнес ринок Apple смартфон AirPods

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повністю знищено два великі складські комплекси компанії
Ракетний удар РФ зруйнував склади і виробництво «Епіцентру»: загинув працівник
5 серпня, 08:35
Аналітики радять аграріям не поспішати з продажем нового врожаю сої
Експерти назвали найприбутковішу експортну культуру нового сезону
7 серпня, 08:52
Рятувальники працюють на місці російського удару по одному з логістичних хабів у Києві
Після атак Росії український бізнес втратив понад 400 тис. кв. м складів – Forbes
6 серпня, 17:58
Росія атакувала столицю вночі 16 серпня
Внаслідок атаки на Київ спалахнув ринок, є постраждалі
16 серпня, 08:25
Заступник міністра з питань цифрового розвитку Олександр Циборт під час Global Tech Kharkiv 2026
Мінекономіки готує нові цифрові проєкти для бізнесу: подробиці
20 серпня, 14:05
Уряд виділить 100 млн грн на спільні розробки для оборони та бізнесу
Уряд запускає підтримку спільних розробок для оборони та бізнесу
28 серпня, 13:47
Незважаючи на атаку РФ, компанія заявила, що продовжить працювати
Росія під час нічної атаки знищила склад Toyota в Києві
5 серпня, 17:54
На складі зберігалася продукція Bosch різних напрямів
Через російський обстріл повністю знищено склад із продукцією Bosch в Україні
6 серпня, 08:35
«Gulliver» виставили на торги за $207 млн
ТРЦ Gulliver шукає нового власника. Комплекс виставлено на відкритий аукціон
31 серпня, 19:23

HiTech

Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося
Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося
«Мамо, дай 100 гривень»: Monobank запустив нову функцію для дітей
«Мамо, дай 100 гривень»: Monobank запустив нову функцію для дітей
У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)
Працівники єврозони економлять три години на тиждень завдяки ШІ
Працівники єврозони економлять три години на тиждень завдяки ШІ
Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися
Meta обмежить користування Facebook та Instagram для підлітків і закликала TikTok та YouTube долучитися

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
98K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
98K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
69K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Вчора, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Вчора, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Вчора, 12:59
У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Вчора, 10:23

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua