Масовий збій «Резерв+»: користувачі не можуть увійти в застосунок

Під час спроби авторизуватися застосунок може не завантажуватися

Чоловікам рекомендують носити з собою паперові документи, які підтверджують наявність бронювання або ж відстрочки від мобілізації

У роботі мобільного застосунку «Резерв+» стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти в застосунок та скористатися його функціями, пише «Главком».

Проблеми з доступом почали фіксувати у вівторок, 1 вересня. Під час спроби авторизуватися застосунок може не завантажуватися або видавати повідомлення про помилку.

Про проблеми також свідчать повідомлення користувачів у соцмережах та на сервісах моніторингу збоїв. Наразі невідомо, що саме стало причиною несправності та скільки часу знадобиться для повного відновлення роботи сервісу.

«Резерв+» є офіційним застосунком Міністерства оборони України, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть отримувати доступ до своїх даних у реєстрі «Оберіг», оновлювати персональну інформацію та користуватися іншими електронними послугами.

Нагадаємо, через «Резерв+» українці також можуть сформувати електронний військово-обліковий документ, перевірити інформацію про свій статус у реєстрі та отримувати сповіщення про зміни даних. У подібних випадках чоловікам рекомендують носити з собою паперові документи, які підтверджують наявність бронювання або ж відстрочки від мобілізації.

Варто нагадати, міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Командири, які залучають військових до своїх підрозділів, повинні відповідати за весь шлях військовослужбовця – від рекрутингу та підготовки до застосування на полі бою.