Apple відмовилася ремонтувати культові гаджети: причина

iPhone X та 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року втратили право на апаратне обслуговування в сервісних центрах Apple

Компанія Apple офіційно перенесла iPhone X та 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року зі списку «вінтажних» до списку застарілих пристроїв. Тепер офіційні сервісні центри більше не зможуть замовляти для них оригінальні запчастини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 9to5Mac.

Що означає статус «застарілого» пристрою

Зміни компанія внесла в оновлений розділ підтримки «Отримання сервісу для продукту Apple після завершення гарантії». iPhone X, представлений 2017 року до десятиріччя лінійки iPhone, та 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року перейшли з категорії «вінтажних» до категорії «застарілих» пристроїв.

Різниця між статусами принципова:

«вінтажними» вважаються гаджети, які зняли з продажу від п'яти до семи років тому – їх лагодять, але лише за наявності оригінальних запчастин;

«застарілими» стають пристрої після семи років з моменту завершення продажів – для них офіційний апаратний ремонт недоступний повністю, а сервісні центри втрачають можливість замовляти деталі;

винятком лишаються акумулятори – Apple зобов'язується міняти їх до десяти років після зняття гаджета з виробництва, якщо потрібні компоненти залишаються в наявності.

Остаточне рішення про те, коли саме визнавати пристрій застарілим, компанія ухвалює на власний розсуд – формальний семирічний термін є орієнтиром, а не жорстким правилом.

Останні версії операційних систем

Обидва пристрої вже давно не отримують актуальних оновлень софту. Apple припинила підтримку iPhone X великими релізами ще на iOS 17, тож фінальною версією для смартфона лишилася iOS 16.7.16. 15-дюймовий MacBook Pro 2018 року обмежений macOS Sequoia – для нього доступна лише macOS 15.7.7.

Що робити власникам

Формально пристрої й далі працюватимуть, проте розраховувати на стандартне апаратне обслуговування від Apple їхні власники більше не можуть. Ремонт у незалежних сервісних центрах залишається можливим, однак усе залежить від наявності сумісних деталей на ринку.

Схожого статусу нещодавно набули й інші культові моделі: iPhone 6s Plus та iPhone XS Max Apple визнала «вінтажними» ще у листопаді 2024 року. А сам iPhone X ще навесні цього року отримував екстрене оновлення безпеки – тоді компанія закликала власників старих моделей терміново встановити патч через ризик кібератак.

Нагадаємо, навесні цього року Apple вже проводила «велику чистку» продуктової лінійки – тоді компанія офіційно зняла з продажу одразу 15 пристроїв, серед яких бюджетний iPhone 16e та кілька моделей MacBook Air і MacBook Pro, звільняючи місце під новіші гаджети.