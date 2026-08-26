Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритм

Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритмРеклама
Штучний інтелект аналізує записи уроків за двома показниками: залученість учнів і перевірка домашнього завдання. Як це працює в дистанційній школі ThinkGlobal
Дистанційна освіта перестала бути тимчасовим режимом: за даними МОН, цьогоріч 1 306 шкіл працюватимуть дистанційно, ще 2 211 – у змішаному форматі. Постало питання, як вимірювати якість уроку на екрані. Онлайн-школа ThinkGlobal доручила таку перевірку алгоритму: він аналізує записи занять за двома показниками й формує звіт для методистів.
Два показники, які аналізує система
Перший – залученість до діалогу. Алгоритм визначає, чи прозвучала на уроці відповідь кожного учня, чи розмова трималася на кількох найактивніших. Другий показник – домашнє завдання: чи запитали про нього в кожного учня, а не лише в тих, кого встигли опитати.
Обидва параметри стосуються організації уроку, а не рівня знань дитини, тому на оцінки вони не впливають. Оцінювання лишається за вчителем, а педагог отримує статистику заняття – хто відповідав і з ким опрацювали домашню роботу.
Навіщо школі перевіряти власні уроки
Слабке місце будь-якої школи – тихі учні: вони не порушують дисципліну й можуть тижнями не сказати на уроці жодного слова. Помітити це складно, бо увага педагога розподілена між поясненням, темпом і часом. Алгоритм такої вибірковості не має: він проходить запис від початку до кінця, тож методисти мають повні дані, а не враження від одного відвідування, і проблемний урок видно одразу.
Чому таку перевірку складно провести у звичайній школі
Потрібні дві умови, яких більшість шкіл не має. Перша – збережений запис: якщо урок ніде не зафіксовано, лишається слово вчителя проти слова учня. Друга – розмір групи: що більше дітей у класі, то менше шансів, що висловиться кожен.
Живі уроки онлайн-школи ThinkGlobal проходять у Microsoft Teams, кожен зберігається в записі, присутність фіксує система, а групи невеликі – до 12 учнів у молодшій школі та до 20 у старшій. Записи відкриті батькам і учням, тож спірний момент можна переглянути, а не переказувати.
Що з цього бачать батьки
Запис уроку дає змогу надолужити пропущене заняття чи перевірити пояснення складної теми, а звіт про залученість показує, чи дитина працює на уроці, чи лише присутня в списку.
На сайті школи працює ШІ-помічник з анімованим аватаром: розмова нагадує відеодзвінок, він говорить голосом і реагує мімікою, а запитання ставлять текстом чи голосом – зазвичай про вступ, розклад і вартість навчання. Функціонал школа обіцяє розширювати.
У липні 2026-го запрацював безоплатний ThinkGlobal Parent App для iPhone та Android. У ньому родина бачить:
- Актуальні оцінки, відвідуваність, підсумки тестувань.
- Звіти про динаміку навчання дитини.
- Баланс рахунку, бонуси та вартість занять.
- Форму запису на додаткові заняття.
- Перехід до платформи й чату зі школою.
Більшість запитань виникає ввечері або у вихідні, коли адміністрація вже не працює, – застосунок закриває їх без очікування. Живе спілкування це не замінює: у кожного учня є куратор.
Результати випускників і вступ за кордон
За даними УЦОЯО, за підсумками НМТ-2025 випускники ThinkGlobal мали найкращий середній бал з математики серед дистанційних шкіл, а з англійської школа увійшла до топ-5 усіх навчальних закладів країни. Повні дані за НМТ-2026 центр оприлюднить восени.
Показово, що частина випускників НМТ не складає взагалі, і причина не в підготовці: за інформацією школи, чимало старшокласників орієнтується на закордонні університети, де діють інші вступні процедури.
Формати навчання на 2026/2027 навчальний рік
Набір триває для 1–11 класів, приєднатися можна з будь-якого регіону та з-за кордону. Основні предмети – математика, англійська та українська мови.
|
Формат
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Живі уроки
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Кому підходить
|
Повний день онлайн (1–11 клас)
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Щодня до п'яти уроків, 16–25 занять на тиждень залежно від класу
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Повне навчання без офлайн-школи
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Друга зміна онлайн (1–11 клас)
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Два живі уроки щодня, друга половина дня
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Поєднання зі школою, спортом чи музикою
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Вільне відвідування онлайн (1–10 клас)
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За бажанням: чотири на тиждень у 1–4 класах, п'ять у 5–6, вісім у 7–10
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Самостійні учні та вільніший графік
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Документ про освіту, екстернат (1–11 клас)
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Живих уроків немає: платформа, контрольні, куратор
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Власний темп навчання
Документ про освіту – окрема річна послуга до обраного формату: саме вона дає офіційне зарахування та свідоцтво державного зразка. Підібрати формат допомагає куратор.
Питання, які виникають найчастіше
- Чи впливає аналіз на оцінки дитини? Ні, алгоритм оцінює організацію уроку. Оцінки виставляє вчитель за знання учня.
- Чи можна надолужити пропущене заняття? Так, запис кожного уроку лишається доступним в особистому кабінеті.
Що змінюється, коли якість уроку можна виміряти
Поки якість уроку оцінюють на слух, суперечка про неї впирається у враження сторін. Коли ж школа має показник залученості за кожним уроком і сам запис заняття, розмова з педагогом спирається на факти, а родина бачить конкретну картину навчального дня дитини.
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