Онлайн-школа ThinkGlobal оцифрувала контроль якості уроків: що показує алгоритм

Штучний інтелект аналізує записи уроків за двома показниками: залученість учнів і перевірка домашнього завдання. Як це працює в дистанційній школі ThinkGlobal

Дистанційна освіта перестала бути тимчасовим режимом: за даними МОН, цьогоріч 1 306 шкіл працюватимуть дистанційно, ще 2 211 – у змішаному форматі. Постало питання, як вимірювати якість уроку на екрані. Онлайн-школа ThinkGlobal доручила таку перевірку алгоритму: він аналізує записи занять за двома показниками й формує звіт для методистів.

Два показники, які аналізує система

Перший – залученість до діалогу. Алгоритм визначає, чи прозвучала на уроці відповідь кожного учня, чи розмова трималася на кількох найактивніших. Другий показник – домашнє завдання: чи запитали про нього в кожного учня, а не лише в тих, кого встигли опитати.

Обидва параметри стосуються організації уроку, а не рівня знань дитини, тому на оцінки вони не впливають. Оцінювання лишається за вчителем, а педагог отримує статистику заняття – хто відповідав і з ким опрацювали домашню роботу.

Навіщо школі перевіряти власні уроки

Слабке місце будь-якої школи – тихі учні: вони не порушують дисципліну й можуть тижнями не сказати на уроці жодного слова. Помітити це складно, бо увага педагога розподілена між поясненням, темпом і часом. Алгоритм такої вибірковості не має: він проходить запис від початку до кінця, тож методисти мають повні дані, а не враження від одного відвідування, і проблемний урок видно одразу.

Чому таку перевірку складно провести у звичайній школі

Потрібні дві умови, яких більшість шкіл не має. Перша – збережений запис: якщо урок ніде не зафіксовано, лишається слово вчителя проти слова учня. Друга – розмір групи: що більше дітей у класі, то менше шансів, що висловиться кожен.

Живі уроки онлайн-школи ThinkGlobal проходять у Microsoft Teams, кожен зберігається в записі, присутність фіксує система, а групи невеликі – до 12 учнів у молодшій школі та до 20 у старшій. Записи відкриті батькам і учням, тож спірний момент можна переглянути, а не переказувати.

Що з цього бачать батьки

Запис уроку дає змогу надолужити пропущене заняття чи перевірити пояснення складної теми, а звіт про залученість показує, чи дитина працює на уроці, чи лише присутня в списку.

На сайті школи працює ШІ-помічник з анімованим аватаром: розмова нагадує відеодзвінок, він говорить голосом і реагує мімікою, а запитання ставлять текстом чи голосом – зазвичай про вступ, розклад і вартість навчання. Функціонал школа обіцяє розширювати.

У липні 2026-го запрацював безоплатний ThinkGlobal Parent App для iPhone та Android. У ньому родина бачить:

Актуальні оцінки, відвідуваність, підсумки тестувань.

Звіти про динаміку навчання дитини.

Баланс рахунку, бонуси та вартість занять.

Форму запису на додаткові заняття.

Перехід до платформи й чату зі школою.

Більшість запитань виникає ввечері або у вихідні, коли адміністрація вже не працює, – застосунок закриває їх без очікування. Живе спілкування це не замінює: у кожного учня є куратор.

Результати випускників і вступ за кордон

За даними УЦОЯО, за підсумками НМТ-2025 випускники ThinkGlobal мали найкращий середній бал з математики серед дистанційних шкіл, а з англійської школа увійшла до топ-5 усіх навчальних закладів країни. Повні дані за НМТ-2026 центр оприлюднить восени.

Показово, що частина випускників НМТ не складає взагалі, і причина не в підготовці: за інформацією школи, чимало старшокласників орієнтується на закордонні університети, де діють інші вступні процедури.

Формати навчання на 2026/2027 навчальний рік

Набір триває для 1–11 класів, приєднатися можна з будь-якого регіону та з-за кордону. Основні предмети – математика, англійська та українська мови.

Формат Живі уроки Кому підходить Повний день онлайн (1–11 клас) Щодня до п'яти уроків, 16–25 занять на тиждень залежно від класу Повне навчання без офлайн-школи Друга зміна онлайн (1–11 клас) Два живі уроки щодня, друга половина дня Поєднання зі школою, спортом чи музикою Вільне відвідування онлайн (1–10 клас) За бажанням: чотири на тиждень у 1–4 класах, п'ять у 5–6, вісім у 7–10 Самостійні учні та вільніший графік Документ про освіту, екстернат (1–11 клас) Живих уроків немає: платформа, контрольні, куратор Власний темп навчання

Документ про освіту – окрема річна послуга до обраного формату: саме вона дає офіційне зарахування та свідоцтво державного зразка. Підібрати формат допомагає куратор.

Питання, які виникають найчастіше

Чи впливає аналіз на оцінки дитини? Ні, алгоритм оцінює організацію уроку. Оцінки виставляє вчитель за знання учня.

Ні, алгоритм оцінює організацію уроку. Оцінки виставляє вчитель за знання учня. Чи можна надолужити пропущене заняття? Так, запис кожного уроку лишається доступним в особистому кабінеті.

Що змінюється, коли якість уроку можна виміряти

Поки якість уроку оцінюють на слух, суперечка про неї впирається у враження сторін. Коли ж школа має показник залученості за кожним уроком і сам запис заняття, розмова з педагогом спирається на факти, а родина бачить конкретну картину навчального дня дитини.