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Як не помилитися з вибором бойлера: практичний гід від ВЕНКОН

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Як не помилитися з вибором бойлера: практичний гід від ВЕНКОН

Через широкий вибір моделей покупцям дедалі складніше визначитися з водонагрівачем. Розповідаємо, на які характеристики звернути увагу, яких помилок уникати та де шукати перевірену техніку

Гаряча вода давно перестала бути тим, на що можна покладатися беззастережно. Планові відключення, ремонтні роботи чи аварії на мережах змушують українців дедалі частіше встановлювати власні водонагрівачі. Проте великий вибір моделей має і зворотний бік – чимало покупців губляться серед десятків характеристик, не розуміючи, за що справді варто платити.

Якщо ви плануєте купить бойлер, насамперед варто ознайомитися з моделями, порівняти їхні характеристики та визначитися з оптимальним варіантом. Зробити це можна у каталозі Vencon.ua, де представлені бойлери різного об'єму, конструкції та цінового сегмента.

Що потрібно знати перед покупкою бойлера

Водонагрівач купують на роки, тому рішення не варто приймати лише за ціною або зовнішнім виглядом. Перед покупкою важливо оцінити умови експлуатації та потреби родини.

Насамперед зверніть увагу на:

  • кількість людей, які користуватимуться гарячою водою;
  • місце встановлення бойлера;
  • об'єм бака;
  • тип нагрівального елемента;
  • матеріал внутрішнього бака;
  • потужність пристрою;
  • клас енергоефективності;
  • гарантію та сервісне обслуговування.

Чим точніше ці параметри відповідатимуть вашим потребам, тим довше техніка працюватиме без зайвих витрат.

П'ять поширених помилок під час вибору бойлера

Навіть якісний водонагрівач не виправдає очікувань, якщо його неправильно підібрали.

Найчастіше покупці припускаються таких помилок:

  1. Обирають занадто малий бак. Економія на об'ємі часто призводить до того, що гарячої води не вистачає вже після одного прийому душу.
  2. Орієнтуються лише на ціну. Дешевша модель не завжди означає вигідну покупку. Важливо враховувати якість матеріалів, гарантію та ресурс роботи.
  3. Не враховують тип нагрівального елемента. Сухий ТЕН зазвичай краще захищений від накипу, тоді як мокрий коштує дешевше, але потребує більш регулярного обслуговування.
  4. Ігнорують можливості електромережі. Перед встановленням потрібно переконатися, що електропроводка витримає навантаження нового обладнання.
  5. Купують без попереднього порівняння моделей. На перший погляд схожі бойлери можуть суттєво відрізнятися за швидкістю нагріву, енергоспоживанням, рівнем теплоізоляції та функціональністю.
Як не помилитися з вибором бойлера: практичний гід від ВЕНКОН фото 1

Які характеристики справді важливі

Під час вибору варто звертати увагу не лише на бренд чи дизайн.

Основними критеріями є:

  • об'єм бака – визначає запас гарячої води;
  • тип ТЕНа – впливає на довговічність і простоту обслуговування;
  • матеріал внутрішнього покриття – відповідає за захист від корозії;
  • потужність – визначає швидкість нагрівання;
  • теплоізоляція – допомагає економити електроенергію;
  • форма корпусу – має значення для невеликих приміщень;
  • гарантія виробника – свідчить про надійність обладнання.

Саме сукупність цих характеристик визначає комфорт користування водонагрівачем упродовж багатьох років.

Чек-лист перед покупкою

Перед тим як оформлювати замовлення, варто відповісти на кілька простих запитань.

  • ✔ Скільки людей користуватимуться бойлером?
  • ✔ Чи вистачає місця для його встановлення?
  • ✔ Який об'єм бака буде оптимальним?
  • ✔ Чи витримає електромережа навантаження?
  • ✔ Який тип ТЕНа краще підійде для ваших умов?
  • ✔ Чи передбачене сервісне обслуговування та офіційна гарантія?

Якщо хоча б на одне із цих запитань немає відповіді, із покупкою краще не поспішати.

Де можна порівняти моделі та придбати бойлер

Сьогодні покупцям доступні десятки брендів і сотні моделей водонагрівачів. Щоб не витрачати час на пошук інформації на різних ресурсах, варто користуватися спеціалізованими каталогами, де можна порівняти технічні характеристики, об'єм, тип нагрівального елемента, габарити та інші параметри.

У каталозі Vencon.ua представлений широкий вибір обладнання від провідних виробників. Тут можна детально ознайомитися з характеристиками моделей, порівняти їх між собою та купить бойлер, який відповідатиме вашим потребам і бюджету.

Правильно підібраний водонагрівач – це інвестиція у комфорт на багато років. Саме тому перед покупкою варто не поспішати, уважно оцінити технічні характеристики та обрати модель, яка найкраще відповідатиме умовам експлуатації. Це дозволить уникнути зайвих витрат і забезпечити стабільний доступ до гарячої води в будь-яку пору року.

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Теги: інтернет магазин

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