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Аналітики нарахували в Україні тисячі камер-шпигунів для Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Аналітики нарахували в Україні тисячі камер-шпигунів для Росії
За даними розвідки, зламані камери в Україні вже допомагали визначати місця перебування військових для завдання ударів
фото ілюстративне

Censys: щонайменше 4 тисячі українських камер мають відомі вразливості

Платформа інтернет-розвідки Censys виявила в Європі понад мільйон IP-камер, доступних через відкритий інтернет, – щонайменше 87 тисяч із них мають відомі вразливості. В Україні таких приладів близько 4 тисяч. Про це йдеться у дослідженні Censys, пише «Главком».

Скільки камер вразливі

За даними компанії, загалом в Україні нарахували 60 487 IP-камер, відкритих до інтернету, – з них 4 097 містять вразливості, якими вже користувалися зловмисники в інших випадках. Дослідження оприлюднили слідом за заявою розвідки Нідерландів про те, що російські спецслужби системно зламують подібні пристрої в країнах НАТО, щоб відстежувати маршрути постачання військової допомоги Україні.

Де відкритих камер найбільше

За загальною кількістю відкритих камер (а не лише вразливих) перед Україною опинилися вісім країн:

  • Велика Британія – 113 962
  • Італія – 99 203
  • Іспанія – 81 371
  • Туреччина – 81 148
  • Франція – 68 317
  • Болгарія – 67 277
  • Німеччина – 65 539
  • Румунія – 64 789

Україна з показником 60 487 камер посідає дев'яте місце в цьому переліку.

Навіщо Росії ці пристрої

Спільний звіт нідерландських служб безпеки AIVD і MIVD, на який спирається дослідження Censys, пояснює: мета кампанії – відстежувати маршрути військового транспорту, поставки зброї в Україну та місця перебування українських військових. В окремих випадках, за даними розвідки, зламані камери в Україні вже допомагали визначати місця перебування військових для завдання ударів. Отримані кадри аналізують за допомогою програм розпізнавання образів, а розвиток штучного інтелекту дає змогу зіставляти дані з різних камер і складати цілісну картину руху техніки.

Чому камери такі легко зламати

Фахівці Censys пояснюють: багато пристроїв працюють на застарілому програмному забезпеченні або з заводськими налаштуваннями, що суттєво спрощує несанкціонований доступ. Додаткову проблему створює технологія UPnP, яка автоматично відкриває доступ до камери через інтернет без відома власника.

Як убезпечити свою камеру

Експерти радять:

  • вимкнути UPnP;
  • відмовитися від відкритого доступу до камери з мережі;
  • використовувати VPN для віддаленого підключення;
  • регулярно оновлювати прошивку;
  • встановлювати складні унікальні паролі;
  • за можливості вмикати багатофакторну автентифікацію;
  • обмежувати поле огляду камери, щоб у кадр не потрапляли логістичні маршрути, військові чи об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, «Главком» уже писав про те, що хакери РФ зламали камери на маршрутах постачання зброї в Україну, спираючись на той-таки звіт нідерландської розвідки. А ще раніше The Guardian писала, що російська військова розвідка отримала доступ приблизно до 10 тисяч камер спостереження в прикордонних районах країн НАТО.

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Теги: розвідка росія шпигун Нідерланди інтернет військові Велика Британія хакер

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