Аналітики нарахували в Україні тисячі камер-шпигунів для Росії
Censys: щонайменше 4 тисячі українських камер мають відомі вразливості
Платформа інтернет-розвідки Censys виявила в Європі понад мільйон IP-камер, доступних через відкритий інтернет, – щонайменше 87 тисяч із них мають відомі вразливості. В Україні таких приладів близько 4 тисяч. Про це йдеться у дослідженні Censys, пише «Главком».
Скільки камер вразливі
За даними компанії, загалом в Україні нарахували 60 487 IP-камер, відкритих до інтернету, – з них 4 097 містять вразливості, якими вже користувалися зловмисники в інших випадках. Дослідження оприлюднили слідом за заявою розвідки Нідерландів про те, що російські спецслужби системно зламують подібні пристрої в країнах НАТО, щоб відстежувати маршрути постачання військової допомоги Україні.
Де відкритих камер найбільше
За загальною кількістю відкритих камер (а не лише вразливих) перед Україною опинилися вісім країн:
- Велика Британія – 113 962
- Італія – 99 203
- Іспанія – 81 371
- Туреччина – 81 148
- Франція – 68 317
- Болгарія – 67 277
- Німеччина – 65 539
- Румунія – 64 789
Україна з показником 60 487 камер посідає дев'яте місце в цьому переліку.
Навіщо Росії ці пристрої
Спільний звіт нідерландських служб безпеки AIVD і MIVD, на який спирається дослідження Censys, пояснює: мета кампанії – відстежувати маршрути військового транспорту, поставки зброї в Україну та місця перебування українських військових. В окремих випадках, за даними розвідки, зламані камери в Україні вже допомагали визначати місця перебування військових для завдання ударів. Отримані кадри аналізують за допомогою програм розпізнавання образів, а розвиток штучного інтелекту дає змогу зіставляти дані з різних камер і складати цілісну картину руху техніки.
Чому камери такі легко зламати
Фахівці Censys пояснюють: багато пристроїв працюють на застарілому програмному забезпеченні або з заводськими налаштуваннями, що суттєво спрощує несанкціонований доступ. Додаткову проблему створює технологія UPnP, яка автоматично відкриває доступ до камери через інтернет без відома власника.
Як убезпечити свою камеру
Експерти радять:
- вимкнути UPnP;
- відмовитися від відкритого доступу до камери з мережі;
- використовувати VPN для віддаленого підключення;
- регулярно оновлювати прошивку;
- встановлювати складні унікальні паролі;
- за можливості вмикати багатофакторну автентифікацію;
- обмежувати поле огляду камери, щоб у кадр не потрапляли логістичні маршрути, військові чи об'єкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, «Главком» уже писав про те, що хакери РФ зламали камери на маршрутах постачання зброї в Україну, спираючись на той-таки звіт нідерландської розвідки. А ще раніше The Guardian писала, що російська військова розвідка отримала доступ приблизно до 10 тисяч камер спостереження в прикордонних районах країн НАТО.
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