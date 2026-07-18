Аналітики нарахували в Україні тисячі камер-шпигунів для Росії

За даними розвідки, зламані камери в Україні вже допомагали визначати місця перебування військових для завдання ударів

Censys: щонайменше 4 тисячі українських камер мають відомі вразливості

Платформа інтернет-розвідки Censys виявила в Європі понад мільйон IP-камер, доступних через відкритий інтернет, – щонайменше 87 тисяч із них мають відомі вразливості. В Україні таких приладів близько 4 тисяч. Про це йдеться у дослідженні Censys, пише «Главком».

Скільки камер вразливі

За даними компанії, загалом в Україні нарахували 60 487 IP-камер, відкритих до інтернету, – з них 4 097 містять вразливості, якими вже користувалися зловмисники в інших випадках. Дослідження оприлюднили слідом за заявою розвідки Нідерландів про те, що російські спецслужби системно зламують подібні пристрої в країнах НАТО, щоб відстежувати маршрути постачання військової допомоги Україні.

Де відкритих камер найбільше

За загальною кількістю відкритих камер (а не лише вразливих) перед Україною опинилися вісім країн:

Велика Британія – 113 962

Італія – 99 203

Іспанія – 81 371

Туреччина – 81 148

Франція – 68 317

Болгарія – 67 277

Німеччина – 65 539

Румунія – 64 789

Україна з показником 60 487 камер посідає дев'яте місце в цьому переліку.

Навіщо Росії ці пристрої

Спільний звіт нідерландських служб безпеки AIVD і MIVD, на який спирається дослідження Censys, пояснює: мета кампанії – відстежувати маршрути військового транспорту, поставки зброї в Україну та місця перебування українських військових. В окремих випадках, за даними розвідки, зламані камери в Україні вже допомагали визначати місця перебування військових для завдання ударів. Отримані кадри аналізують за допомогою програм розпізнавання образів, а розвиток штучного інтелекту дає змогу зіставляти дані з різних камер і складати цілісну картину руху техніки.

Чому камери такі легко зламати

Фахівці Censys пояснюють: багато пристроїв працюють на застарілому програмному забезпеченні або з заводськими налаштуваннями, що суттєво спрощує несанкціонований доступ. Додаткову проблему створює технологія UPnP, яка автоматично відкриває доступ до камери через інтернет без відома власника.

Як убезпечити свою камеру

Експерти радять:

вимкнути UPnP;

відмовитися від відкритого доступу до камери з мережі;

використовувати VPN для віддаленого підключення;

регулярно оновлювати прошивку;

встановлювати складні унікальні паролі;

за можливості вмикати багатофакторну автентифікацію;

обмежувати поле огляду камери, щоб у кадр не потрапляли логістичні маршрути, військові чи об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, «Главком» уже писав про те, що хакери РФ зламали камери на маршрутах постачання зброї в Україну, спираючись на той-таки звіт нідерландської розвідки. А ще раніше The Guardian писала, що російська військова розвідка отримала доступ приблизно до 10 тисяч камер спостереження в прикордонних районах країн НАТО.