Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
google social img telegram social img facebook social img
У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися
Київ став четвертим містом України, де тестують технологію 5G
фото з відкритих джерел

Мобільні оператори відкрили доступ до пілотної мережі в окремих районах столиці

Після успішного тестування технології 5G у Львові, Бородянці й Харкові відтепер пілотний проєкт 5G запустили у Києві. Після Києва пілотну мережу розширять на Одесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У Києві розпочали пілотне тестування мобільної мережі п'ятого покоління. Столиця стала четвертим містом в Україні, де перевіряють роботу технології 5G перед її повноцінним запуском після завершення воєнного стану.

«Запуск 5G у Києві — це ще один важливий крок до сучасної телеком-інфраструктури України. Ми вже бачимо результати пілоту: майже 1,5 мільйона українців протестували нову технологію, під час випробувань швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість становила близько 600-700 Мбіт/с. Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», – додає Станіслав Прибитько, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

«Наразі 5G-покриття в Києві доступне в низці найбільш відвідуваних локацій міста, зокрема в центральній частині (Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності), на Центральному та Південному залізничних вокзалах, поблизу станцій метро «Печерська» та «Арсенальна», біля ТРЦ Ocean Plaza й Центрального автовокзалу, на Подолі (Поштова та Контрактова площі), на території ВДНГ, Севастопольській площі, а також у ТРЦ «РайON» (Троєщина) та ТРЦ Retroville», - повідомляють в компанії lifecell.

Покриття Vodafone охоплює певні частини кожного з адміністративних районів столиці: Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського.

«Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільшу на сьогодні географію покриття в межах нашого 5G-проєкту, забезпечивши присутність технології в усіх адміністративних районах столиці. Ми переконані, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та фундаментом її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні», – коментує Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Щоб скористатися 5G, необхідно переконатися, що смартфон підтримує технологію. Це можна перевірити в налаштуваннях мобільної мережі. Якщо пристрій сумісний із 5G, але мережа не з'являється, рекомендується оновити операційну систему, вимкнути режим енергозбереження та економії трафіку, а також перезавантажити смартфон або мережу.

Нагадуємо, раніше Мінцифри повідомляло, що запуск 5G у Києві очікується у липні. Після цього в мережі з'явилися повідомлення про нібито старт 21 липня, однак у міністерстві заявили, що конкретної дати поки не визначено.

1 листопада 2024 року в Україні стартував дворічний пілотний проєкт із тестування мережі 5G. За словами віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, технологія забезпечує швидкість передачі даних, що до 10 разів перевищує можливості 4G, а повноцінне розгортання мережі в Україні планують завершити до 2030 року.

Читайте також:

Теги: Київ мобільні оператори інтернет технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Важкі дрони «Вампір» стали порятунком для тих, хто опиняється у відрізаних від комунікацій зонах
Чому росіяни полюють на «Бабу Ягу»? Ексклюзив із лабораторії, де модернізують легендарний дрон Технології війни
20 липня, 10:20
В Україні з'явився новий міжвідомчий орган для оцінки кримінальних загроз в Інтернеті
Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з оцінки загроз організованої злочинності в Інтернеті
3 липня, 04:57
Високоточна ударна ракета (PrSM) від Lockheed Martin
Британія та Німеччина створюють далекобійну ракету для стримування РФ
Вчора, 16:33

Новини

Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське
Атака на Київ 2 липня: екологи виявили нові витоки нафти в озеро Кирилівське
У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися
У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися
Бур'яни вище голови. Київ зіткнувся з новою проблемою (фото)
Бур'яни вище голови. Київ зіткнувся з новою проблемою (фото)
Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули відрізані голови та нутрощі свиней: реакція поліції
Під салон G×Bar у Києві невідомі підкинули відрізані голови та нутрощі свиней: реакція поліції
Зниклу під час прогулянки у Києві семирічну дитину розшукав службовий собака
Зниклу під час прогулянки у Києві семирічну дитину розшукав службовий собака

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
89K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
80K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua