У Києві запрацював 5G: де доступна мережа та як підключитися

Мобільні оператори відкрили доступ до пілотної мережі в окремих районах столиці

Після успішного тестування технології 5G у Львові, Бородянці й Харкові відтепер пілотний проєкт 5G запустили у Києві. Після Києва пілотну мережу розширять на Одесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У Києві розпочали пілотне тестування мобільної мережі п'ятого покоління. Столиця стала четвертим містом в Україні, де перевіряють роботу технології 5G перед її повноцінним запуском після завершення воєнного стану.

«Запуск 5G у Києві — це ще один важливий крок до сучасної телеком-інфраструктури України. Ми вже бачимо результати пілоту: майже 1,5 мільйона українців протестували нову технологію, під час випробувань швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість становила близько 600-700 Мбіт/с. Наше завдання зараз — якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні», – додає Станіслав Прибитько, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

«Наразі 5G-покриття в Києві доступне в низці найбільш відвідуваних локацій міста, зокрема в центральній частині (Бессарабська площа, Хрещатик, Майдан Незалежності), на Центральному та Південному залізничних вокзалах, поблизу станцій метро «Печерська» та «Арсенальна», біля ТРЦ Ocean Plaza й Центрального автовокзалу, на Подолі (Поштова та Контрактова площі), на території ВДНГ, Севастопольській площі, а також у ТРЦ «РайON» (Троєщина) та ТРЦ Retroville», - повідомляють в компанії lifecell.

Покриття Vodafone охоплює певні частини кожного з адміністративних районів столиці: Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Печерського, Подільського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського.

«Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільшу на сьогодні географію покриття в межах нашого 5G-проєкту, забезпечивши присутність технології в усіх адміністративних районах столиці. Ми переконані, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та фундаментом її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні», – коментує Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.

Щоб скористатися 5G, необхідно переконатися, що смартфон підтримує технологію. Це можна перевірити в налаштуваннях мобільної мережі. Якщо пристрій сумісний із 5G, але мережа не з'являється, рекомендується оновити операційну систему, вимкнути режим енергозбереження та економії трафіку, а також перезавантажити смартфон або мережу.

Нагадуємо, раніше Мінцифри повідомляло, що запуск 5G у Києві очікується у липні. Після цього в мережі з'явилися повідомлення про нібито старт 21 липня, однак у міністерстві заявили, що конкретної дати поки не визначено.

1 листопада 2024 року в Україні стартував дворічний пілотний проєкт із тестування мережі 5G. За словами віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, технологія забезпечує швидкість передачі даних, що до 10 разів перевищує можливості 4G, а повноцінне розгортання мережі в Україні планують завершити до 2030 року.