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В Одесі жінка знімала порно просто в СІЗО: усе закінчилося несподівано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Одесі жінка знімала порно просто в СІЗО: усе закінчилося несподівано
Жінка виготовляла цікавий контент у Одеському СІЗО
фото з відкритих джерел

Жінка продавала цікавий контент іншим ув’язненим за цигарки й каву

В Одесі до іспитового терміну засудили жінку, яка знімала пікантні відео, перебуваючи в місцевому СІЗО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Хаджибейського районного суду Одеси, жінка, яку підозрюють ще й у крадіжці та хабарництві, таємно використовувала мобільний телефон з підключенням до мережі Інтернет. Вона зняла шість порно-роликів та продала іншим підсудним за каву й цигарки.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена свою провину визнала повністю. Вона надала правдиві показання, які збігаються з даними слідства, та заявила про щире каяття у скоєному, висловивши глибокий жаль.

Зважаючи на те, що обставини справи ніким не оспорювалися, суд визнав недоцільним додаткове дослідження доказів. Обставин, які б обтяжували покарання жінки, виявлено не було. Як пом’якшувальні фактори суд врахував її щире каяття і те, що за цими статтями вона притягується до відповідальності вперше.

Хаджибейський районний суд міста Одеси визнав жінку винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 3 ст. 301 КК України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Їй призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з розміщенням і розповсюдженням творів, зображень та відеопродукції через мережу Інтернет терміном на рік.

Однак, на підставі статті 75 КК України, засуджену звільнили від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Раніше у Нових Санжарах жінка, яка відправила через Telegram власні інтимні відео, отримала вирок. Суд призначив жінці 34 тис. грн штрафу.

Також у Івано-Франківську 27-річний чоловік надавав послуги масажу, під час якого займався сексом з клієнтками та знімав процес на відео. Кадри масажист публікував на порнографічному сайті та отримував з цього прибуток.

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Теги: телефон інтернет жінка чоловік послуги вирок відео виготовлення інтимні послуги СІЗО

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