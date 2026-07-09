«Гарячий» сезон без збитків: як підготувати бізнес до пікових продажів

Для отримання максимальних знижок від постачальників та повного наповнення складу популярною продукцією потрібен суттєвий капітал уже зараз

Чорна п’ятниця, новорічні свята чи літній бум – це завжди випробування на міцність для будь-якої компанії. Замість очікуваного надприбутку підприємці часто отримують хаос через порожні склади, раптове падіння сайту або брак обігових коштів. Щоб вийти з пікових періодів переможцем, операційну підготовку варто починати за кілька місяців до старту ажіотажу.

Забезпечення фінансового фундаменту

Головна помилка перед початком сезону великих розпродажів – недооцінка обсягу витрат на закупівлю. Щоб отримати вигідні знижки від постачальників та повністю заповнити склад затребуваним товаром, потрібен значний капітал прямо зараз. Вимивати всі вільні ресурси з операційного обігу ризиковано, тому раціональним кроком є залучення зовнішнього фінансування. Оформлений заздалегідь кредит на бізнес дозволяє без зайвого стресу розширити асортимент, запустити потужну рекламну кампанію та виграти конкурентну боротьбу за клієнта, не створюючи загрози для поточних фінансів компанії.

Оптимізація складських залишків та логістики

На основі аналітики минулих років прорахуйте, які саме позиції матимуть найбільший попит. Не намагайтеся закупити всього потроху – зробіть ставку на перевірені бестселери.

Паралельно узгодьте графіки з логістичними компаніями. У період пікових навантажень служби доставки працюють на межі можливостей, тому затримки майже неминучі. Продумайте альтернативні варіанти транспортування або додаткові точки видачі, щоб клієнти не чекали на свої посилки тижнями.

Технічна стійкість онлайн-майданчиків

Якщо ви продаєте через інтернет, переконайтеся, що ваш сайт або мобільний застосунок витримає наплив відвідувачів. Проведіть стрес-тестування сервера, оптимізуйте швидкість завантаження сторінок та спростіть форму замовлення до кількох кліків. Кожна секунда затримки на етапі оплати коштує втраченого покупця.

Готовність команди та сервісу

Менеджери з продажів та служба підтримки під час ажіотажу працюють у режимі нон-стоп. Пропишіть чіткі інструкції для типових запитань, налаштуйте чат-ботів для первинної фільтрації звернень та, за потреби, залучіть тимчасовий персонал на аутсорсингу. Швидке обслуговування перетворює випадкових покупців на постійних.

Короткий чек-лист готовності

Перед стартом сезону перевірте три ключові блоки:

Сформовано фінансовий резерв для покриття непередбачуваних витрат;

Підписано додаткові угоди з постачальниками та кур'єрськими службами;

Протестовано платіжні шлюзи, роботу сайту та CRM-систему.

Якщо всі пункти виконано – ваша компанія готова до масштабування та великого потоку замовлень.