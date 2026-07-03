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Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з оцінки загроз організованої злочинності в Інтернеті

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з оцінки загроз організованої злочинності в Інтернеті
В Україні з'явився новий міжвідомчий орган для оцінки кримінальних загроз в Інтернеті
фото: Укрінформ

Уряд ухвалив постанову № 861 щодо протидії організованій кіберзлочинності в Україні

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 01 липня 2026 року № 861 «Деякі питання оцінки загроз організованої злочинності в Інтернеті (ІОСТА)», якою створив профільну Міжвідомчу робочу групу. Про це пише «Главком».

Згідно з оприлюдненим документом, уряд затвердив персональний склад новоствореного органу, а також два ключові регламенти для його подальшої діяльності.

Зокрема, постановою затверджено Положення про Міжвідомчу робочу групу з оцінки загроз організованої злочинності в Інтернеті (ІОСТА) та відповідний Порядок, який визначатиме чіткі механізми проведення оцінювання кіберзлочинних загроз у державі.

У додатку до урядової постанови № 861 визначено офіційний перелік посадовців та представників відомств, які увійшли до складу Міжвідомчої робочої групи ІОСТА. Орган об'єднав ключових керівників та експертів у сфері правопорядку, кібербезпеки та правосуддя.

Керівне ядро робочої групи сформоване з представників системи МВС. Головою Міжвідомчої групи призначено заступника Міністра внутрішніх справ, а його заступником у цьому органі став заступник Голови Національної поліції. Також від міністерства та Нацполіції до складу увійшли заступник директора департаменту взаємодії з Нацполіцією МВС, заступник начальника Департаменту кіберполіції та начальник 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) Департаменту кіберполіції.

Технологічний та оборонний блок кібербезпеки представляють начальник відділу департаменту кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку, представники Служби безпеки України (за згодою), а також посадовці від Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою) — зокрема, державний експерт управління забезпечення діяльності НКЦК департаменту з питань інформаційної безпеки і кіберзахисту та керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО.

Наглядову та процесуальну функції забезпечуватимуть представники Офісу Генерального прокурора (за згодою), серед яких: заступник начальника департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією; заступник начальника управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки (який одночасно є начальником відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення); а також заступник начальника відділу організації процесуального керівництва в обласних прокуратурах у провадженнях щодо організованої злочинності профільного департаменту ОГП.

Крім того, до роботи Міжвідомчої групи залучаються представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади (за згодою). Міжнародну експертну підтримку та взаємодію в межах робочої групи забезпечуватимуть представники Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (за згодою).

Раніше повідомлялося, що начальник Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Іван Іщенко заявив, що нині найбільш проблемною категорією злочинів є шахрайство. 

Поліцейський уточнив, що ідеться про шахрайство через інтернет. «Усі сидять у телефонах, у комп'ютерах, в інтернеті, щось купують, кудись хочуть зайти, шукають роботу або хочуть купити щось дешевше або їм блокують рахунки. Кожного дня змінюються шахрайські схеми», – зазначив Іщенко.

Теги: Кабмін інтернет злочин

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