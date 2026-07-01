Starlink Standard 4X в Україні: що змінилося в новій версії, які тарифи діють у 2026 році та де купити офіційне обладнання

Огляд нового Starlink Standard 4X, актуальні тарифи Starlink 2026 в Україні, особливості нової версії та де купити офіційне обладнання

SpaceX продовжує вдосконалювати свою систему супутникового інтернету. Однією з останніх новинок став Starlink Standard 4X – оновлений комплект обладнання для домашнього та корпоративного використання. Розповідаємо, чим він відрізняється від попередніх моделей, які тарифи Starlink 2026 доступні в Україні та де можна купити Starlink з офіційною гарантією.

Starlink Standard 4X – що це за нова версія

Компанія SpaceX представила новий комплект Starlink Standart 4X, який став розвитком лінійки стандартних терміналів супутникового інтернету. Попри нову назву, основні зміни стосуються комплектації – користувач отримує потужніший маршрутизатор, оновлений блок живлення та покращене покриття Wi-Fi, тоді як сама антена залишається аналогічною попередньому поколінню.

Новий комплект орієнтований на користувачів, які активно працюють онлайн, використовують велику кількість пристроїв або потребують максимально стабільного бездротового покриття вдома чи в офісі.

Серед переваг Starlink Standard 4X:

сучасний Wi-Fi-роутер із кращою зоною покриття;

стабільна робота десятків одночасно підключених пристроїв;

швидке встановлення без складного монтажу;

низька затримка сигналу;

підтримка всіх актуальних тарифів Starlink.

Starlink Україна: чому супутниковий інтернет залишається актуальним

Для України Starlink залишається одним із ключових рішень для резервного доступу до інтернету. Систему використовують приватні користувачі, підприємства, медичні заклади, гуманітарні організації та об'єкти критичної інфраструктури.

Супутниковий інтернет забезпечує стабільний зв'язок навіть у місцях, де традиційні мережі недоступні або працюють із перебоями. Саме тому попит на обладнання Starlink Україна залишається стабільно високим.

Тарифи Starlink 2026 в Україні

Стаціонарні тарифи (Residential)

Прив'язуються до конкретної локації (адреси). Найкраще підходять для приватних будинків, квартир або офісів як резервний інтернет під час відключень світла.

Residential Lite – $25/міс (~1050 грн) Бюджетний повністю безлімітний тариф. Головна особливість – нижчий пріоритет трафіку у пікові години. Швидкість зазвичай коливається в межах 80-200 Мбіт/с, чого абсолютно достатньо для роботи, дзвінків та перегляду відео.

Residential (Standard) – $75/міс (~3150 грн) Стандартний безліміт із вищим пріоритетом швидкості (до 400+ Мбіт/с) та мінімальною затримкою сигналу навіть під час пікових навантажень на мережу.

Мобільні тарифи (Roam / Mobile Regional)

Ідеальний вибір для військових, волонтерів, польових умов або тих, хто постійно переміщується. Працює по всій країні без прив'язки до адреси.

Roam Limited (Мандрівний 50/100 ГБ) – від $50/міс (~2100 грн) Надає фіксований обсяг швидкісного лімітованого трафіку (залежно від обраного пакета на 50 або 100 ГБ). Після вичерпання ліміту інтернет не вимикається, але швидкість падає. Це базовий тариф для терміналів серії Starlink Mini.

Roam Unlimited (Мандрівний Безліміт) – $95/міс (~3990 грн / 6800 грн через реселерів) Повний мобільний безліміт без обмежень по локації в межах материка. Послугу можна безкоштовно ставити на паузу у місяці, коли термінал не використовується.

Бізнес-тарифи (Priority)

Для компаній, юридичних осіб та об'єктів, яким потрібна гарантована швидкість та виділена IP-адреса. Офіційним постачальником для бізнесу та держсектору в Україні є Київстар, що дозволяє компаніям оплачувати рахунки офіційно в гривнях.

Локальний Пріоритет (від 50 ГБ до 2 ТБ) – вартість варіюється від $38 до $314/міс залежно від обраного обсягу пріоритетного дата-трафіку. Після використання ліміту термінал переходить на стандартний безліміт.

⚠️ Важливе нововведення 2026 року щодо паузи: SpaceX змінила правила для так званого «режиму очікування» (Standby Mode). Якщо раніше поставити тариф на паузу можна було повністю безкоштовно, то тепер для утримання активного профілю без використання інтернету діє плата у розмірі $10/місяць (раніше було $5). Це зроблено для збереження місця у мережі.

Де купити Starlink в Україні

Якщо потрібно купити Starlink для бізнесу, державної установи чи великого проєкту, важливо звертатися до офіційних постачальників обладнання.

ТОВ «Зелен девелопмент» здійснює оптові поставки великих партій офіційних терміналів Starlink в Україну. Компанія працює з корпоративними клієнтами, державними установами, підприємствами критичної інфраструктури, телекомунікаційними операторами, благодійними фондами та іншими організаціями.

Крім поставок обладнання, компанія консультує щодо вибору комплектів Starlink, тарифів та організації масштабних закупівель.

Відео: огляд Starlink Standard 4X

Детальніше про новий комплект можна дізнатися з відеоогляду:

FAQ

Що таке Starlink Standard 4X?

Starlink Standard 4X – це оновлений комплект обладнання Starlink із покращеним Wi-Fi-роутером та сучаснішою комплектацією для домашнього й корпоративного використання.

Які тарифи Starlink 2026 доступні в Україні?

Українські користувачі можуть обрати Residential, Roam або Business (Priority) залежно від своїх потреб.

Де купити Starlink в Україні?

Для корпоративних клієнтів та оптових закупівель офіційні термінали постачає ТОВ «Зелен девелопмент».

Чим Starlink Standard 4X відрізняється від попередньої версії?

Основні зміни стосуються маршрутизатора, блока живлення та покращеного Wi-Fi-покриття. Сама супутникова антена залишилася аналогічною попередньому поколінню.