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Під час мундіалю ФІФА зафіксувала понад 7 мільйонів образливих коментарів в інтернеті

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Під час мундіалю ФІФА зафіксувала понад 7 мільйонів образливих коментарів в інтернеті
У ФІФА уважно слідкували за дописами в соцмережах під час ЧС-2026
фото: Getty Images

Користувачі соцмереж в багато разів перевершили показник ЧС-2022

Служба захисту соціальних мереж ФІФА (SMPS) виявила понад сім мільйонів образливих дописів в інтернеті на адресу гравців та персоналу під час Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначається, цей показник перевищив кількість негативних коментарів під час попереднього мундіалю в Катарі, коли було зафіксовано та вилучено 470 000 подібних постів.

Понад півмільйона з них написані штучним інтелектом. Також більше ніж 1000 погроз було адресовано в бік уряду та правоохоронних органів. Цього місяця організація інформувала, що 11 відсотків негативу в соцмережах щодо світової першості мають расове спрямування.

Нагадаємо, ФІФА має намір запровадити санкції проти футболістів та тренерів, які критикували роботу суддів під час Чемпіонату світу 2026. Схожу методику Міжнародна федерація футболу вже застосовувала після попередньої світової першості в Катарі. Ступінь важкості покарання буде ґрунтуватися на звітах окремих арбітрів та інших факторах, які організація вважатиме важливими.

У зоні ризику ймовірних санкцій перебувають головний тренер збірної Англії Томас Тухель, який розкритикував рішення арбітра в матчі 1/8 фіналу мундіалю проти Мексики вилучити з поля Джарелла Квансу, та центрбек збірної Швейцарії Мануель Аканджі, котрий висловив нерозуміння щодо вердиктів арбітра в матчі чвертьфіналу проти Аргентини.

Також у цьому списку є головний тренер збірної Єгипту Хоссам Хассан та нападник цієї команди Мостафа Зіко через те, що вони висловлювали невдоволення рівнем арбітражу в поєдинку 1/8 фіналу проти Аргентини.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА інтернет ЧС-2026 соцмережі

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