Як обрати LEGO для розвитку, а не лише для розваги

Конструктор може бути значно кориснішим за звичайну іграшку, якщо він відповідає віку, інтересам і рівню самостійності дитини

Конструктор може бути значно кориснішим за звичайну іграшку, якщо він відповідає віку, інтересам і рівню самостійності дитини. Під час складання малюк тренує дрібну моторику, увагу, просторове мислення та вміння послідовно виконувати завдання. Переглянути різні серії та порівняти набори можна на foxtrot.com.ua, звертаючи увагу не лише на кількість деталей, а й на те, який досвід отримає дитина після відкриття коробки.

Вибір набору за характером дитини

Спокійній і посидючій дитині часто подобаються моделі з великою кількістю етапів, де важливо точно дотримуватися інструкції. Активним дітям більше підходять набори, з якими можна грати одразу після складання: транспорт, будівлі, фігурки, тварини або сцени з пригодами. Якщо дитина любить вигадувати власні сюжети, кориснішими будуть універсальні комплекти з різноманітними цеглинками, дверима, колесами та декоративними елементами.

Вікове маркування допомагає оцінити складність, але воно не завжди точно відображає навички конкретної дитини. Один школяр легко збирає складну модель самостійно, а іншому потрібна допомога навіть із невеликим набором. Тому варто враховувати попередній досвід, терпіння та здатність довго працювати з інструкцією.

Чи потрібно допомагати дитині збирати LEGO

Так, але допомога не повинна перетворюватися на складання замість дитини. На початку дорослий може пояснити умовні позначення, показати, як знаходити потрібні деталі, або допомогти виправити помилку. Якщо батьки виконують найскладніші етапи самі, дитина втрачає можливість навчитися перевіряти рішення та доводити справу до кінця.

Корисний підхід - розкласти деталі за кольорами або формою, разом переглянути інструкцію, а потім залишити дитині простір для самостійної роботи. Коли виникає складність, краще поставити запитання: «Яка деталь потрібна на цьому кроці?» або «Чим ця частина відрізняється від попередньої?». Так дорослий спрямовує, але не забирає ініціативу.

Врахуйте й умови зберігання. Для великої моделі потрібна окрема полиця, а для наборів із дрібними деталями - контейнер із секціями. Це допоможе не втрачати елементи та швидше повертатися до гри. Нова коробка спростить зберігання деталей у дитячій кімнаті.

Як швидко підібрати відповідний набір

Для першого LEGO варто обирати набір із невеликою кількістю деталей, зрозумілою моделлю та короткою інструкцією. Для сюжетної гри потрібні фігурки, транспорт і декорації. Для розвитку логіки підійдуть конструкції з рухомими частинами, механізмами та послідовними етапами. Для творчості краще брати набори, у яких можна змінювати моделі та створювати власні варіанти.

Перед купівлею перевірте рекомендований вік, кількість деталей, тематику, наявність дрібних елементів і можливість поєднання з уже наявною колекцією. Хороший набір не обов'язково має бути великим. Найкращий варіант той, який дитина здатна зібрати з помірною допомогою, а потім використовувати у власній грі.