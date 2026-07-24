Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян

Фігуранти справи спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ

Служби безпеки України (СБУ) затримала у Києві двох чоловіків. За матеріалами справи, вони на замовлення ФСБ реєстрували супутникові термінали Starlink для збройних угруповань Росії. Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує «Главком».

За даними слідства, підозрювані – місцеві безробітні, які у Телеграм-каналах шукали «легких заробітків». Там їх завербували росіяни. Фігуранти спочатку зареєстрували інтернет-пристрої на себе та передали відповідні реквізити куратору від ФСБ.

«Надалі зловмисники використовували фальшиві українські паспорти для незаконної активації супутникових терміналів. Для безперешкодної реєстрації агенти «втемну» залучили працівника одного з поштових відділень, який допомагав агентам «обходити» встановлені правила верифікації «Старлінків». У такий спосіб фігуранти оформили 76 електронних терміналів для російських спеціалістів«, – йдеться у повідомленні.

В СБУ також з'ясували, що росіяни планували продовжити отримувати доступ до вказаних супутникових систем для коригування ракетно-дронових атак по Україні, а також виявлення засобів радіоелектронної боротьби, які захищають передові позиції Сил оборони.

Правоохоронці затримали чоловіків вдома. Під час обшуків знайшли мобільні телефони із доказами роботи на ФСБ. Всі незаконно зареєстровані фігурантами «Старлінки» заблокували, поінформували правоохоронці.

Також в СБУ повідомили, що затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігуранти знаходяться під вартою. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали двох місцевих жителів, які за гроші активували супутникові термінали Starlink для російських окупантів. За кожен верифікований пристрій, який згодом використовували сили РФ на фронті, зрадники отримували по $100.

Також у Кропивницькому спецпризначенці затримали жінку, яка на замовлення російських спецслужб намагалася зареєструвати термінали Starlink для подальшого використання окупантами. Місцева безробітна співпрацювала з ворогом, щоб забезпечити рашистів доступом до супутникового інтернет-зв’язку. Спочатку фігурантка оформила один Starlink на власне ім'я та планувала передати його реквізити до РФ.