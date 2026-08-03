Буданов виступив перед слухачами Києво-Могилянської бізнес-школи

Буданов зазначив, що обговорювалися фундаментальні речі, від яких залежить виживання та розвиток держав у XXI столітті

Керівник Офісу президента: «Ми маємо бути архітекторами процесу, щоб не бути фігурою на чужій шахівниці»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна має будувати власну суб’єктність і чинити власний вплив, щоб не потрапляти під вплив інших. Про це він написав у Facebook після виступу перед слухачами Школи стратегічного архітектора Києво-Могилянської бізнес-школи.

«Україна була й залишається одним із головних опорних просторів Європи. Проте в геополітиці немає місця слабким чи пасивним. Якщо ми не будуємо власну суб’єктність і не чинимо власний вплив, ми потрапляємо під вплив інших. Щоб не бути фігурою на чужій шахівниці, маємо бути активними архітекторами процесу», – зазначив Буданов.

За його словами, під час лекції йшлося про геополітичні тертя та сили, що визначають новий порядок денний. Буданов зазначив, що обговорювалися фундаментальні речі, від яких залежить виживання та розвиток держав у XXI столітті.

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Він наголосив, що сьогодні геополітика вийшла далеко за межі суто воєнного контролю територій, а справжній вплив визначається балансом воєнної, економічної, технологічної, політико-інформаційної, демографічної та духовної сили.

«Світ не ділиться на союзників і ворогів. Світ ділиться на тих, хто формує правила, і тих, хто змушений за ними жити», – написав Буданов.

Керівник Офісу президента також зазначив, що, порівнюючи класичну західну модель ресурсного стримування зі східною витримкою, важливо розуміти: перемагає той, хто прораховує на декілька кроків уперед і уникає емоційних рішень. За його словами, розуміння обох підходів є критичним для створення власної довгострокової стратегії.