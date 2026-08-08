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У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Броварах дівчинку, яка намагалася залізти на потяг, уразило струмом
Стан дівчинки вкрай важкий
фото: ДСНС Києва

Постраждалу доправлено до Броварської лікарні

У Броварах на Київщині 13-річну дівчинку уразило струмом в районі залізничного вокзалу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

«Щойно надійшла інформація про ураження струмом 13-річної дівчинки-підлітка в районі нашого залізничного вокзалу. Дитина намагалася залізти на нерухомий потяг», – написав мер.

Постраждалу доправлено до Броварської лікарні. Стан дівчинки вкрай важкий.

Подруга постраждалої дівчинки отримала опіки рук, загрози для життя немає.

Нагадаємо, поліцейські столичного метрополітену виявили двох 16-річних хлопців, які їхали між вагонами метро. Правоохоронці зняли «екстремалів» з вагона та викликали їхніх батьків. Поліцейські столичного метрополітену виявили двох хлопців, які, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро, поміж станцій «Гідропарк» та «Дніпро».

13 березня на станції «Київ-Волинський» 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. Згодом стало відомо, що 12-річний підліток помер у лікарні. Як повідомила речниця поліції Києва Анна Страшок, лікарня підтвердила, що хлопець помер від отриманих травм.

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Теги: Київщина дитина потяг

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