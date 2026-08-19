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Англійська стане обов’язковою у дитсадках: кого торкнуться зміни з 1 вересня

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Англійська стане обов’язковою у дитсадках: кого торкнуться зміни з 1 вересня
Англійська стане обов’язковою у дитсадках з 1 вересня
фото:UNICEF

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для дітей старшого дошкільного віку – від 5 до 6 років

Більшість українських дитсадків уже підготувалися до запровадження таких занять: відповідну готовність мають понад 75% закладів.

Про це під час брифінгу в межах конференції «Серпнева-2026» повідомила заступниця міністра освіти і науки з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова, пише «Главком».

Хто викладатиме англійську

До проведення занять зможуть залучати не лише педагогів конкретного дитсадка. За потреби до роботи можуть долучатися вчителі англійської зі шкіл, представники приватних освітніх закладів та фізичні особи-підприємці.

Якщо в окремому населеному пункті не вистачатиме фахівців, навчання зможуть організувати дистанційно. У такому випадку діти перебуватимуть у групі з вихователем, а викладач проводитиме заняття онлайн.

Що мають вивчати діти

Водночас у Міністерстві освіти і науки України наголошують, що від дошкільнят не вимагатимуть вільного володіння англійською мовою. Основне завдання занять – зацікавити дітей мовою, дати їм базові знання та підготувати основу для подальшого навчання у школі.

Відтак із нового навчального року англійська стане обов’язковою складовою освітнього процесу для старших дошкільнят. При цьому формат занять може відрізнятися залежно від можливостей конкретного закладу та наявності педагогів.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для ясел і дитячих садків – відтепер такі заклади не мусять проєктувати за єдиним типовим зразком

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Теги: діти навчання вчитель дитячий садок

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