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Намагалася дістати м'яч: на Київщині потонула 13-річна дівчинка, яка не вміла плавати

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Намагалася дістати м'яч: на Київщині потонула 13-річна дівчинка, яка не вміла плавати
Трагедія сталася на водоймі у селі Богданівка
фото: поліція Київщини

Поліцейські та медики прибули на місце виклику негайно, але врятувати дитину не встигли

У селі Богданівка Бориспільського району трагічно загинула 13-річна дитина. Правоохоронці розслідують обставини нещасного випадку на воді. Про це повідомляю «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Трагедія сталася напередодні, 26 липня. Близько 17:21 до поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок із дитиною.

Як попередньо встановили правоохоронці, шестеро дітей грали у волейбол. Під час гри м’яч впав у штучну водойму. Намагаючись його дістати, 13-річна дівчинка стрибнула у воду. Оскільки дитина не вміла плавати, вона почала тонути.

На місце події негайно прибули поліцейські та медики. Попри проведені реанімаційні заходи, врятувати дівчинку не вдалося.

За цим фактом слідчі Яготинського відділення поліції розпочали досудове розслідування (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок»).

Нагадаємо, у Києві з початку року на водоймах загинули 34 людини, серед яких троє дітей. Цей показник удвічі перевищує торішню статистику за аналогічний період. У ДСНС наголошують, що відпочивальники систематично нехтують застереженнями та порушують базові правила безпеки, через що звичайне дозвілля обертається трагедією.

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Теги: Київщина смерть на воді дитина

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