Вчені назвали продукти для омолодження імунітету

Nature Aging: регулярне вживання гранату знижує ознаки клітинного виснаження

Дослідники дійшли висновку, що регулярне та помірне споживання гранату та горіхів має здатність сприяти омолодженню імунної системи людини. Про це пише «Главком» із посиланням на науковий звіт, опублікований в авторитетному журналі Nature Aging.

Згідно з результатами дослідження, ці продукти можуть значно покращити стан і функцію клітин, допомагаючи їм ефективніше використовувати жирні кислоти як джерело енергії. Цей процес є критично важливим для підтримки життєздатності та активності імунних клітин.

Під час експерименту учасники дослідження протягом 28 днів щоденно вживали невеликі порції гранату та горіхів. Аналіз результатів показав зниження ознак клітинного виснаження (старіння) та покращення метаболізму клітин.

Таким чином, додавання цих продуктів до раціону допомагає клітинам імунної системи відновлювати свою енергетичну ефективність та боротися з віковими змінами.

При цьому експерти наголошують, що, незважаючи на позитивний ефект, захоплюватись цими продуктами не варто. Додавати гранат та горіхи у повсякденний раціон слід в міру, дотримуючись збалансованого харчування.

