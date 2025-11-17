Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Вчені назвали продукти для омолодження імунітету

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Гранат та горіхи допомагають клітинам використовувати жирні кислоти
фото із відкритих джерел

Nature Aging: регулярне вживання гранату знижує ознаки клітинного виснаження

Дослідники дійшли висновку, що регулярне та помірне споживання гранату та горіхів має здатність сприяти омолодженню імунної системи людини. Про це пише «Главком» із посиланням на науковий звіт, опублікований в авторитетному журналі Nature Aging

Згідно з результатами дослідження, ці продукти можуть значно покращити стан і функцію клітин, допомагаючи їм ефективніше використовувати жирні кислоти як джерело енергії. Цей процес є критично важливим для підтримки життєздатності та активності імунних клітин.

Під час експерименту учасники дослідження протягом 28 днів щоденно вживали невеликі порції гранату та горіхів. Аналіз результатів показав зниження ознак клітинного виснаження (старіння) та покращення метаболізму клітин.

Таким чином, додавання цих продуктів до раціону допомагає клітинам імунної системи відновлювати свою енергетичну ефективність та боротися з віковими змінами.

При цьому експерти наголошують, що, незважаючи на позитивний ефект, захоплюватись цими продуктами не варто. Додавати гранат та горіхи у повсякденний раціон слід в міру, дотримуючись збалансованого харчування.

До слова, насіння гарбуза та соняшника є фаворитами серед дієтологів завдяки високому вмісту корисних жирів, клітковини та відмінного смаку. Однак, якщо ви прагнете збільшити споживання конкретних поживних речовин, один вид насіння може значно переважати інший. 

Нагадаємо, додавання риби до раціону є одним із найефективніших способів підтримати здоров’я серцево-судинної та нервової систем. Проте, як зазначають дієтологи, не всі види риби однаково корисні. Деякі містять вищі дози необхідних поживних речовин, як-от омега-3, і значно менше потенційних забруднювачів, наприклад, ртуті. 

Читайте також:

Теги: здоров'я продукти наука харчування дієта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У неділю українці зможуть поспати на годину довше
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
24 жовтня, 22:34
ЄС розглядає заборону етанолу в дезінфікуючих засобах для рук через побоювання щодо раку
Лікарні під загрозою? Потенційна заборона етанолу в ЄС викликала тривогу серед науковців
21 жовтня, 12:47
Науковці провели нові дослідження інсульту
Інсульт значно частіше вражає бідних людей: дослідження
4 листопада, 08:41
Якість сну залежить від низки факторів
Вчені розкрили несподіваний фактор, що впливає на якість сну
5 листопада, 08:57
На підвищення цін на продукти в Україні впливає чимало різноманітних чинників
Які популярні продукти здорожчають до кінця року? Експерт склав список
8 листопада, 10:50
Десять дронів Tornyol очистять 1 кв. км від шкідників без інсектицидів
Розроблено дрон-мисливець для боротьби з комарами
10 листопада, 17:05
Росіяни продовжують тероризувати атаками БпЛА мирне населення
Окупанти атакували хлібовоз та автомобіль «Укрпошти» на Сумщині
13 листопада, 05:15
Вченізробили новий науковий прорив
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO2 на корисні продукти
10 листопада, 11:11
Вчені виявили рідкісноземельні елементи в папороті
Китайські вчені вперше знайшли рідкісноземельні елементи у живих рослинах
13 листопада, 09:51

Здоров'я

Вчені назвали продукти для омолодження імунітету
Вчені назвали продукти для омолодження імунітету
Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо
Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua