Головна Київ Новини
search button user button menu button

1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
фото: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня у столиці пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зокрема, 2 грудня (вівторок) ярмарки відбудуться в:

  • Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47; 
  • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

3 грудня (середа) в:

  • Голосіївському районі – Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • Подільському районі – просп. Європейського Союзу, 5-11;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

4 грудня (четвер) у:

  • Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
  • Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
  • Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10, вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»);
  • Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської і Турівської);
  • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

5 грудня (п’ятниця) в:

  • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
  • Деснянському районі – вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
  • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах просп. Повітряних Сил і вул. Максима Токарева), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
  • Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

6 грудня (субота) в: 

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Олександри Екстер (у межах вул. Миколи Закревського та просп. Червоної Калини), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
  • Дніпровському районі – бульв. Амвросія Бучми, 2-10;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

7 грудня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка (навпроти ТЦ «Дитячий світ»), вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Як повідомлялося раніше, на Бессарабському ринку тривають роботи з облаштування торговельної зали сучасним холодильним і торговельно-технологічним обладнанням.

До слова, детективи теруправління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області викрили та припинили діяльність групи осіб, яка налагодила повний цикл виробництва та реалізації фальсифікованих продуктів харчування під виглядом товарів відомих світових та українських брендів. 

Читайте також:

Теги: Київ продукти ярмарок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пальмітинова кислота не викликає пухлини, але активує їхнє поширення
Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок
12 листопада, 15:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 14 листопада 2025 року
13 листопада, 20:04
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
25 листопада, 03:23
Тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння
У Києві та низці областей удруге за вечір оголошували тривогу: яка причина
1 листопада, 20:53
Автостоянку по вул. Оноре де Бальзака, 82А буде демонтовано за рішенням суду
Суд змусив власника знести автостоянку на Троєщині та повернути землю громаді
13 листопада, 15:57
Цукерки Gianduja у мережі Roshen
Цукерки Roshen по 1,5 тис. за кіло: чим вони особливі і що кажуть покупці (фото)
28 листопада, 14:09
Вартість новорічного дерева в Києві коливатиметься від 500 до 2,5 тис. грн за погонний метр, залежно від виду
Скільки коштуватимуть новорічні ялинки у Києві: влада оприлюднила нові ціни
24 листопада, 16:56
До 40% виїзних бригад екстреної медичної допомоги є лікарськими, інші мають у складі фельдшерів, які пройшли підготовку за фахом парамедика
Екстрена допомога у столиці. Ексочільниця медичного департаменту КМДА розвіяла популярний міф
27 листопада, 09:10
До кінця 2027 року планується провести реконструкцію будівлі «А» на вулиці Миколи Амосова, 8
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
Сьогодні, 13:29

Новини

1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
Суд виніс вирок палію, який нищив автівки у Києві на замовлення «куратора»
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
Безкоштовна ялинка на свята. Мережі обговорюють незвичайну схему у столичних магазинах
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
Атака на Вишгород: загинув співробітник компанії, що виробляє ракети «Фламінго»
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною
Київська лікарня купує хірургічного робота за 90 млн, відхиливши двох конкурентів із нижчою ціною

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua