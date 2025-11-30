Головна Країна Кримінал
На Черкащині жінка за день скоїла три ДТП

На жінку склали шість адміністративних протоколів
фото: Національна поліція України

Правоохоронці виявили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження перевірки вона відмовилася

Поліціянти Черкаської області склали аж шість протоколів на водійку, яка за день скоїла три ДТП у селищі Маньківка. Як інформує «Главком», про це повідомила поліція Черкаської області.

За даними правоохоронців, близько 11:00 години 29 листопада 49-річна жінка за кермом Ford наїхала на трьох пішоходів у Маньківці. Серед них була неповнолітня дитина. Але порушниця не зупинилася і продовжила рух. На іншій вулиці вона вʼїхала в автомобіль Nissan, який був припаркований на узбіччі дороги.

Із місця цієї ДТП водійка також зникла та згодом скоїла ще одну дорожньо-транспортну пригоду, в'їхавши у магазин.

Інспектори сектору реагування патрульної поліції виявили у кермувальниці ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження перевірки вона відмовилася.

На Черкащині жінка за день скоїла три ДТП фото 1

Усіх учасників ДТП оглянули медики. Люди зазнали незначних тілесних ушкоджень та більшість відмовилася від госпіталізації.

На жінку склали шість адміністративних протоколів:

  • три – за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд чи іншого майна);
  • два – за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);
  • один – за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Адміністративні матеріали вже скеровано до суду.

Нагадаємо, у Запорізькій області п’яний поліціянт потрапив у сутичку з військовим. У результаті конфлікту між нетверезим поліціянтом та військовим почалася стрілянина. Через це троє військовослужбовців отримали вогнепальне поранення, їх госпіталізували. «Спочатку він відкрив вогонь з автомата, здійснивши кілька неприцільних пострілів. Після того як військовослужбовці його роззброїли, правоохоронець повернувся додому, взяв табельну зброю і вийшов на вулицю. Повернувшись на місце конфлікту, він здійснив ще декілька пострілів у бік військових, але вже цілячись на ураження

