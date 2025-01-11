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Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше
Ціна за одне куряче яйце в одному з столичних супермаркетів
фото: glavcom.ua

Після новорічних свят у столичних супермаркетах спостерігається значне зниження цін на популярний продукт

Ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються. Так, за одне куряче яйце С1 у супермаркеті Auchan ви заплатите 3 грн 10 коп., пише «Главком».

Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше фото 1

У супермаркеті Varus за куряче яйце другої категорії С2, враховуючи знижку 44%, ви заплатите 2 грн 79 коп., ціна без знижки – 4 грн 99 грн. Акція триватиме до 13 січня.

Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше фото 2

Також у цьому супермаркеті триватимуть знижки до 13 січня на яйця торгової марки «Від доброї курки»:

  • 10 шт. яєць С1 коштують 48 грн 90 коп.
  • 10 шт. яєць С2 коштують 46 грн 90 коп.
Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше фото 3

Супермаркет АТБ також пропонує своїм покупцям знижки на курячі яйця. За десяток яєць вищої категорії від торгової марки «Квочка» треба віддати 55 грн 90 коп. А ціна за 10 яєць першої категорії від торгової марки «Своя лінія» можна заплатити 48 грн 30 коп.

Ціни на яйця падають: у якому супермаркеті купити дешевше фото 4

Ціни на курячі яйця у супермаркетах за даними Мінфіну:

Auchan

  • Яйця курячі Квочка (С1 10 шт) – 76 грн 80 коп.
  • Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт) – 75 грн 50 коп.

Novus

  • Яйця курячі Квочка (С1 10 шт) – 74 грн 99 коп.
  • Яйця курячі Ясенсвіт (С1 10 шт) – 68 грн 09 коп.

Можна помітити зниження цін на курячі яйця у столичних супермаркетах, хоча поки немає тенденції до загального зниження цін на яйця.

Раніше ми писали, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%. Аналітики зазначають, що на ціну продукту могли вплинути погодні умови – температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й тому вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.

Нагадаємо, що у Львівській області зіткнулись легковик з автобусом. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувались семеро людей. 

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Теги: ціни зниження цін продукти супермаркет

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