Індекс еспресо: ціни в Україні зросли на понад 10% за рік

Загалом від початку повномасштабної війни еспресо в Україні подорожчало у 1,7 раза

У 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша – на Хмельниччині та Сумщині. Про це свідчить індекс еспресо, повідомляє «Опендатабот».

Загалом від початку повномасштабної війни еспресо в Україні подорожчало у 1,7 раза від – з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

Середня вартість еспресо в Україні починаючи з 2017 року фото: «Опендатабот»

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, продавали на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина, де чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де за порцію еспресо просять 37 грн.

Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 грн за чашку. Найбільше за рік – аж на 29% – зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін – 34 грн.

Середня вартість еспресо в Україні фото: «Опендатабот»

Еспресо – основна складова кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.

Індекс еспресо – економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції.

Нагадаємо, через постійні перебої з поставками ціни на зерна арабіки досягли найвищого рівня за останні 13 років. Ф'ючерси на арабіку виросли на 4,8%, досягнувши $2,72 за фунт у Нью-Йорку, що є найвищим показником з 2011 року. Цього року ціни зросли приблизно на 40%, в основному через брак дешевших зерен робусти, що сприяє підвищеному попиту на арабіку.

До слова, світове постачання кави почало поступово відновлюватися після рекордного падіння. Про це йдеться у звіті Міжнародної організації кави. Минулого сезону світовий експорт кави знизився майже на 6%, показавши рекордне падіння з другої половини 1990-х років.

Світовий експорт кави у 2023/24 маркетинговому сезоні (жовтень-вересень) збільшився на 11,7% до 137,27 млн ​​мішків (по 60 кг). У тому числі відвантаження зеленої (несмаженої) кави зросли на 11,8%, до 123,75 млн мішків.