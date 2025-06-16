Виготовлено в Україні: як державні закупівлі допомагають зростати національному виробнику – ТОВ «Артлайн Інтеграція»

Бізнес, який тримає країну

Попри війну, економічну нестабільність і постійні виклики, український бізнес не просто тримається – він рухає країну вперед. Особливо це стосується компаній, які створюють критичну інфраструктуру: комп’ютери, цифрові сервіси, освітню техніку.

І одна з таких історій – ТОВ «Артлайн Інтеграція».

Не імпорт – українське виробництво

Ця компанія – виробник комп’ютерної техніки, який понад десять років забезпечує державний сектор і бізнес якісними рішеннями, створеними в Україні. Не з імпорту, не зі складів «десь там» – усе вироблено, протестовано й підтримується тут.

«Ми не веземо техніку з невідомих складів – ми її виробляємо тут, тестуємо, гарантуємо і несемо відповідальність перед клієнтом», – кажуть в Artline.

Якість, підтверджена стандартами

Компанія має сертифіковане виробництво, працює за стандартами ДСТУ та ISO, надає гарантію 38 місяців, забезпечує сервісну підтримку по всій країні. Кожен ПК проходить ручне тестування фахівцями перед відвантаженням.

Prozorro: прозорість і конкуренція

Artline бере активну участь у державних закупівлях через систему Prozorro. За останні роки компанія виграла понад 1000 тендерів. Серед клієнтів – органи місцевої влади, ЦНАПи, школи, виші, лікарні, оборонні структури.

Це приклад того, як прозорі тендери підтримують національного виробника – через конкуренцію, а не кулуарні домовленості.

Закупівлі – як політична підтримка

Підтримка локального виробника – це не просто економічне рішення. Це – позиція. Гроші з бюджету залишаються в країні. Створюються робочі місця. З’являється нова інженерна школа. А надійність – поруч, не за тисячі кілометрів.

Більше, ніж техніка: підхід до справи

Artline – це не лише про «залізо». Компанія інвестує у виробництво, запускає освітні ініціативи, розвиває партнерства з громадами, міністерствами, школами. Вона допомагає будувати цифрову Україну, яка функціонує навіть у найскладніші часи.

«Працювати прозоро, відкрито і чесно – це наша принципова позиція. Ми хочемо бути поруч із тими, хто щодня тримає країну на ногах», – говорить команда Artline.

Українське – це надійно

Якщо ми будуємо нову країну – вона має стояти на українському. У прямому й переносному сенсі. На виробниках, яким довіряють. На технологіях, які не підведуть.