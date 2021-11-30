Чи готові ви вийти 1 грудня на новий Майдан? Пряма мова українців

«Вам сказати без матів чи з матами сказати?»

1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському. Вимога, яка була тоді озвучена, – звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.

Ситуація почала нагнітатися наприкінці минулого тижня. Хмизу в багаття підкинули учасники скандальної пресконференція президента. По-перше, сам Зеленський повідомив, що оточення бізнесмена Рината Ахметова нібито готувало державний переворот і збиралося використати протести 1 грудня як привід. По-друге, під час брифінгу також спалахнув конфлікт між журналістом Юрієм Бутусувим та главою держави. Бутусов вступив в публічну перепалку з Володимиром Зеленським І вже за кілька днів Державне бюро розслідувань заявило про відкриття кримінального провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео пострілу з гаубиці. Пізніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович написав про можливе убивство журналіста з метою ескалації ситуації.

«Главком» заміряв градус суспільної напруги на вулицях Києві. Чи готові пересічні громадяни знову йти на Майдан і за що будуть тепер боротися. Далі пряма мова:

Автор відео: Андрій Яковин

«Так, я готовий вийти на Майдан 1 грудня, вимагати відставки Єрмака. Може вже і Зеленського треба вже звільняти? Та всі його дії пов’язані з кадровою політикою..»

«В принципі не готовий я. Яка причина? Просто я на роботі, я йду на зміну»

«В принципі так, якщо є за що, то… Можливо і не буде цього Майдану, якщо немає цього, якоїсь такої, якогось критерія, який нас потрібен, щоб вийти на Майдан. Потрібні якісь підстави, щоб таке робити. Якщо це звичайно буде скеровано і не буде протизаконно, то думаю, що модна буде»

«Я не в Києві живу. Не цікавлюсь якщо чесно, політикою не цікавлюсь»

«А для чого? Ну і що? Виходили на Майдан і що… нічого абсолютно. Якщо чесно, то я нікому не вірю, нікому абсолютно, тому що нічого для людей немає»

«Вам сказати без матів чи з матами сказати? За «йо» і за «я» ці майдани, а толку ніякого»

«Звісно, якщо почуватиму себе непогано, то вийду обов’язково. А ця акція буде проти чого, проти Зеленського?»

«Я ніколи цим не займалася і цього робити не буду. Я таким не цікавлюсь»

«Не можу поки дати відповідь на це питання. А причина виходу? На жаль, не цікавився, але треба почитати про це в інтернеті, що сталося. Просто я останні дні був трошки зайнятий, було не до цього»

«Взагалі це не одобрюю. Ми демократична країна, пройде ще два роки, виберемо наступного президента»

«Главком»