Нові заяви Трампа, побоювання США щодо ракет Tomahawk для України: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп: Це безумство – просто безумство. Я думав, що це (війна в Україні – «Главком») буде одним із простіших конфліктів
«Главком» зібрав головні події ночі проти 8 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин 

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України може виявитися дуже складним, також американський лідер може скористатися Законом про повстання – документом, який дозволяє главі держави розгортати військові сили всередині країни, США бояться, що не зможуть контролювати те, як України використовуватиме ракети Tomahawk.

Чергова заява Трампа про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни Росії проти України може виявитися навіть складнішим, ніж досягнення миру на Близькому Сході. 

Трамп зазначив, що угода про мир на Близькому Сході вже близька до укладення. За його словами, після того як у цьому регіоні загинули «десятки мільйонів людей», з’явився шанс на припинення війни.

Водночас американський президент наголосив, що бойові дії між Росією та Україною тривають. Минулого тижня, за його словами, було вбито 7 812 осіб, переважно військових.

Трамп пригрозив застосувати Закон про повстання

Президент США Дональд Трамп заявив , що може скористатися Законом про повстання – документом, який дозволяє главі держави розгортати військові сили всередині країни. Це може статися, якщо суди чи губернатори й надалі блокуватимуть відправку підрозділів Нацгвардії до міст, якими керують демократи. Заява президента посилила дискусію щодо можливого використання армії для придушення внутрішніх заворушень.

Як відомо, закон про повстання – це федеральне законодавство, що надає президенту США право застосовувати армію або федералізувати Нацгвардію для боротьби з внутрішніми заколотами. Хоча він відомий як Закон 1807 року, сучасна його версія об’єднує положення низки актів від 1792-го до 1871-го років.

Документ дозволяє військовим брати участь у діях, заборонених у мирний час, наприклад, у арештах чи обшуках. Президент може його активувати у випадку «незаконних змов чи повстань», що загрожують владі уряду, тоді армія отримує право «примусово відновлювати порядок».

Україна має шанс змінити хід війни

Війна між Україною та Росією перетворилася на тривале протистояння на виснаження, а всі надії, що могли виникнути після зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, остаточно розвіялися. Однак, попри складну ситуацію, Україна досі має реальні шанси досягти своїх цілей на фронті, пише журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Ворт.

У статті зазначається, що російські війська не змогли захопити ключові стратегічні міста й логістичні центри, попри чисельну перевагу. Спроби оточити український оборонний пояс на північному сході не дали очікуваних результатів.

На думку автора, навіть у разі продовження наступу захоплення цього регіону вимагало б кількох років запеклих боїв, особливо з огляду на нещодавні успіхи України у враженні російських нафтопроводів і тилових баз. Форсайт Ворт зазначає, що Путін фактично визнав провал, коли в серпні вимагав від Києва «добровільно» передати регіон – але цю пропозицію ніхто не сприйняв серйозно.

Гегсет схвалив проєкт винищувача нового покоління для ВМС США

Міністр оборони США Піт Гегсет дав «зелене світло» старту програми розробки винищувача нового покоління F/A-XX для Військово-морських сил Сполучених Штатів. Це один із наймасштабніших оборонних проєктів останніх років, покликаний забезпечити повітряну перевагу американського флоту над Китаєм. 

За даними агентства, минулої п’ятниці ухвалено рішення розпочати відбір компанії-розробника нового бойового літака. Ім’я переможця можуть оголосити вже цього тижня.

У тендері змагаються два провідні американські оборонні концерни – Boeing Co. та Northrop Grumman Corp.. Один із них отримає контракт на створення новітнього палубного винищувача, який замінить F/A-18E/F Super Hornet, що стоять на озброєнні ще з 1990-х років.

Ракети Tomahawk для України

У Білому домі висловлюють занепокоєння через можливість контролю за тим, як Київ використовуватиме крилаті ракети Tomahawk. 

Українська сторона наголошує, що ракети Tomahawk дадуть змогу завдавати ударів по військових об’єктах углиб території Росії, а також стануть ефективним інструментом стримування Володимира Путіна, посилюючи позиції України на переговорах.

Водночас український чиновник і джерело, наближене до уряду, повідомили, що не мають підтвердження, чи ухвалив Дональд Трамп остаточне рішення щодо передачі ракет Києву.

