Переможець Міжнародної хімічної олімпіади Олександр Кудрик: Найскладніше було подолати хвилювання

Переможець Міжнародної хімічної олімпіади випускник столичного ліцею №100 Олександр Кудрик

Випускник столичного ліцею №100 привіз з Парижу «золото»

На Міжнародній хімічній олімпіаді, яка проходила з 21 до 30 липня у Парижі, українська команда здобула чотири медалі: золото, два срібла та бронзу. Головну перемогу виборов випускник столичного ліцею №100 Олександр Кудрик. Срібло здобули Лідія Дубенська і Гордій Андрусів з Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка, а бронзу – Анатолій Кузнєцов, також учень цього навчального закладу.

Усього в олімпіаді брали участь близько 200 школярів із 75 країн світу. Науковим керівником української команди манди є фахівець Науково-виробничого хіміко-біологічного центру КНУ ім. Т. Шевченка Костянтин Гавриленко.

Україна традиційно сильно представляє себе на Міжнародній хімічній олімпіаді. Минулого року на змаганнях, які проходили у Чехії і Словаччині Україна здобула одну золоту і три срібних медалі. Що цікаво, один із тодішніх срібних призерів, а саме Дмитро Царенко з Харківського фізико-математичного ліцею №27 допомагав у підготовці цьогорічному переможцеві.

Для Олександра Кудрика перемога у Парижі не перша цього року. На Міжнародній Мендєлєєвській олімпіаді з хімії для школярів, яка проходила наприкінці квітня, він також здобув золото. Ті змагання юних хіміків примітні тим, що проводяться серед країн СНД, Балтії, Східної Європи. По суті, це продовження Всесоюзної хімічної олімпіади, яка проводилась ще при СРСР. Оцінки, отримані на цих змаганнях багато в чому визначають, чи потрапиш ти до числа щасливчиків, які братимуть участь у головних змаганнях року – Міжнародній хімічній олімпіаді.

В інтерв’ю «Главкому»Олександр Кудрик розповів, чому Міжнародна олімпіада виявилася легшою за Мендєлєєвську, та хто допомагав у підготовці української команди.

На Міжнародній хімічній олімпіаді українська команда здобула чотири медалі: золото, два срібла та бронзу

Олександре, вітаємо вас з перемогою! Часто кажуть «головне не перемога, а участь». А яким правилом ви керувалися, вирушаючи до Парижа на олімпіаду?

Я їхав, щоб зробити все можливе, що від мене залежить. Якщо вийде перемогти – прекрасно. Але головне - робити свою справу спокійно і впевнено.

У квітні цього року ви виграли Міжнародну Мендєлєєвську олімпіаду. Наскільки рівень змагань відрізняється, якщо порівнювати ці два змагання, де було важче?

На Менделєєвській потрібно більше думати, так би сказав. На Міжнародній просто застосовуєш вже відпрацьовані навички. На Міжнародній олімпіаді за деякий час до змагань випускається підготовчий комплект (тобто завдання, які учасники майбутніх змагань можуть виконати задля підготовки до олімпіади). На Мендєлєєвській ти взагалі не знаєш, що на тебе очікує, завдання для всіх учасників змагань є абсолютною таємницею до їх початку. До другого туру ти певною мірою можеш підготуватися, знаючи, які завдання були в минулому. А от перший тур – може бути будь-що.

У чому полягали конкурсні завдання на Міжнародній олімпіаді?

Були теоретичний та практичний тури. На теоретичному учасникам необхідно було вирішити 9 завдань з різних розділів хімії, зокрема два завдання з органічної хімії, три з фізичної, одне з супрамолекулярної хімії, одне з хімії полімерів, два з неорганічної та аналітичної.

Практичні завдання – це робота більше руками. Спочатку робиш експеримент за даною методикою і отримуєш певний набір даних, правильність яких залежить від якості виконання. Потім за цими даними обчислюєш кінцевий результат або робиш певні висновки. Було три завдання: одне з органічної хімії (синтез речовини) та два з аналітичної (спектрофотометрія та титрування).

Як оцінюється виконання завдань?

За теоретичний тур максимум 60 балів, за практичний – 40. Отримані бали складаються. Є схема оцінювання кожного завдання. При оцінюванні теоретичного туру порівнюються дані відповіді з правильними, а на практичному є так званий master value, тобто результат, який би ти мав отримати в ідеалі.

Олександре, розкажіть трохи про себе, де народилися, навчалися?

Я народився у Києві. Коли був у 8 класі, прийшов на міську олімпіаду. Був приємно здивований, потрапивши на відбір до Всеукраїнської олімпіади. Врешті-решт пройшов його і далі кожного року їздив на Всеукраїнську олімпіаду. До 9 класу включно навчався у гімназії «Києво-Могилянський колегіум», а у 10 класі перейшов до ліцею №100 «Поділ». Там мене цілеспрямовано готували до Міжнародної олімпіади.

З огляду на міжнародні успіхи можна сказати, що хімія – ваш найулюбленіший предмет?

Так, звісно.

Маєте якесь хобі, чим захоплюєтеся окрім хімії?

Раніше займався фехтуванням та плаванням, зараз якогось специфічного хобі не маю. У вільний час читаю, гуляю та спілкуюся з друзями.

Як потрапити до команди України для участі в Міжнародній хімічній олімпіаді?

Спочатку слід пройти Всеукраїнський етап, подолавши міський або обласний. В 11 класі перші 8 учнів за результатами Всеукраїнської олімпіади потрапляють до відбору на Міжнародну олімпіаду. Потім ця вісімка проходить змагання, за результатами яких залишаються четверо, які і їдуть на олімпіаду.

Хто вам допомагав у підготовці?

Можу назвати викладачів і тренерів Усенка Олександра Юрійовича, Гавриленка Костянтина Сергійовича та Волочнюка Дмитра Михайловича, вчительку Вест Світлану Олександрівну (заслужений вчитель України). Також моїми тренерами, зокрема, були люди, що свого часу їздили на Міжнародну хімічну олімпіаду, наприклад, брати Михайло і Микола Пашки, Дмитро Царенко (срібний призер Міжнародної хімічної олімпіади 2018 року). Окремо дякую моїм батькам за моральну підтримку.

Що для вас особисто було найскладнішим під час змагань у Парижі?

Зібратися, тобто психологічний фактор. На практичних заняттях потрібно було побороти хвилювання.

Яка мова була робочою, англійська?

Ні. Для всіх команд ментори перекладали завдання зрозумілою для учасників мовою. Для уточнення дозволялося брати комплект завдань англійською.

Зараз ви де навчаєтеся?

Я тільки-но поступив на перший курс Інституту високих технологій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на спеціальність «хімія».

Ким ви бачите себе в майбутньому?

Я ще не впевнений, вагаюся між наукою та індустрією. Поки моя задача – вчитися. В цей час розбиратимуся в усьому цьому глибше, аби зрозуміти. Зараз про свій вибір ще рано говорити.

Коли ви виграли, чи підходили до вас потенційні працедавці, чи, може, пропонували продовжити навчання в одному із західних вузів?

У нас був Partners forum, де потенційні працедавці розповідали нам про особливості роботи у хімічній галузі.

Михайло Глуховський, «Главком»