Від 280 до 500 грн: до Дня Незалежності киянам роздадуть матеріальну допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виплати становитимуть від 280 до 500 гривень залежно від пільгової категорії

Кияни 21 пільгової категорії отримають матеріальну допомогу від міської влади

Із нагоди відзначення Дня Незалежності України у 2019 році окремим категоріям соціально незахищених верств населення Києва буде надано одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу. Загалом отримають таку фінансову підтримку 336 430 мешканців міста.

Як повідомила заступник голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда, підписано відповідне розпорядження КМДА № 1435.

«Загалом, кияни 21 пільгової категорії отримають матеріальну допомогу від міської влади. Крім того, одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу отримають також і внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та фактично проживають у місті Києві. Виплати становитимуть від 280 до 500 гривень залежно від категорії», – зазначила Хонда.

Так, матеріальну допомогу у розмірі 500 грн буде надано:

дітям-сиротам та дітям, над якими встановлено опіку чи піклування;

киянам – членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період із 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності;

киянам – членам сімей осіб, загиблих або померлих, та членам сімей киян, загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, та киянам − членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України;

киянам – членам сімей осіб та членам сімей киян, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та в період її проведення, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі здійснення волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

Праведникам Бабиного Яру;

репресованим особам, яких у подальшому було реабілітовано, та членам їх сімей, яких примусово було переселено, які отримують підвищення до пенсії відповідно до пункту «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

учасникам народного ополчення в м. Києві, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 року до 19 вересня 1941 року;

батькам, матерям загиблих військовослужбовців строкової військової служби.

У розмірі 330 грн:

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які є одержувачами соціальної пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

особам, які є одержувачами державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»;

особам, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

У розмірі 300 грн:

киянам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

киянам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, та киянам − бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сходу України.

Також матеріальну допомогу у розмірі 290 грн буде надано киянам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.

Матеріальну допомогу у розмірі 280 грн буде виділено:

киянам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

непрацюючим пенсіонерам, розмір пенсії яких (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, встановлених законодавством) не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

особам, які є одержувачами тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату;

особам, які є одержувачами компенсації за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»;

непрацюючим працездатним особам, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за особою з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

особам, які є одержувачами щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.

Особам, які одночасно належать до кількох категорій, нададуть одну адресну соціальну матеріальну допомогу в більшому розмірі.

Як повідомлялося, понад дев’ять тисяч ветеранів вже зареєструвалися на марш, що відбудеться у Києві з ініціативи ветеранів та волонтерів у День Незалежності України 24 серпня.