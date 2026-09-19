Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Що виросло в Насті Каменських: кіста чи міхурниця? 10 запитань до мовознавиці

Мовне питання №75
ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Що виросло в Насті Каменських: кіста чи міхурниця? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Як правильно писати слово «екс/прес/секретарка»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

Другий тиждень не вщухають обговорення співачки Насті Каменських, у якої «через українську мову»… виросла кіста. Деякі сторінки в інстаграмі на гайпі навіть пропонують уживати слово «міхурниця», стверджуючи, що так споконвіку казали українці.

Насправді українці так не казали. Міхурниця – це рослина (також – пухирник, назва походить від cystopteris). У значенні новоутворення слово зафіксоване лише в одному джерелі – «Словнику чужомовних слів» Олекси Скалозуба (1933 рік). Скалозуб був драматургом і театральним діячем, а не мовознавцем.

А чи правильно казати «кіста»? З латинської cystis перекладається як «пухир». Українською передаємо і через «кі», і через «ци»: кіста і циста, як кіклоп і циклоп. Також полікістоз і поліцистоз (друге вживається рідше). Циста в біології – це той самий пухир, а саме: 1) захисна оболонка, яка утворюється за несприятливих умов; 2) неактивна форма мікроорганізму.

Отже, «кіста» і «циста» – це правильно. А міхурницею доцільно називати рослину. Кожному слову – своє місце.

• 1 •

Олена Шпиця: Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти Юлії Мендель – своєї екс-прес-секретарки. Як треба писати це слово за новим правописом?

§35 «Загальні правила правопису складних слів»: слова з першими часто вживаними іншомовними частинами треба писати разом. Серед таких частин (префіксоїдів) є і «прес» (приклад із правопису – пресконференція), і «екс» (приклади з правопису – ексміністр, експрезидент, експрем’єр-міністр, ексчемпіонка). Утім, як поєднати ці два префіксоїди в одному слові, правопис не згадує. Якщо напишемо «експрессекретарка», можна буде подумати, що це секретарка експрес – тобто швидка секретарка. Тому я б для цього слова зробила виняток, залишивши один дефіс: екс-прессекретарка. А взагалі можна легко обійти цю правописну колізію, вживши два слова: «колишня прессекретарка».

• 2 •

Аліна Острозька: Ольго, як ви ставитесь до «гот-дога»?

Має писатися через «г», але ще й без дефіса: готдог. Утім, правопис дав лазівку для обходу цього правила (§ 22). Мовляв, деякі слова за традицією можна писати через «х». Серед прикладів такі слова: хобі, хол, холдинг, хокей. Тому може бути й «хотдог» як таке, що усталилося, а отже, пишеться через «х».

• 3 •

Юлія Сенченко: На «Главкомі» минулого тижня було опубліковане інтерв’ю з одіозним політиком Антоном Яценком. І в самому інтерв’ю, і на своїх білбордах він вперто говорить «уманчани», а не «уманці»: «Ми – уманчани, а не уманці!». Чи можете якось науково спростувати цю маячню?

Так. Катойконіми (назви мешканців населених пунктів) з -чани утворюємо тільки від тих топонімів, у яких є суфікси -иць-, -ець-, -цьк-, -ц-, -ч-, -к: Вінниця – вінничани; Трускавець – трускавчани; Донецьк – донеччани; Чернівці – чернівчани; Гадяч – гадячани; Прилуки – прилучани. Умань сюди не підпадає. Навіть прізвище є Уманець. Часто помилково вживають і зросійщену форму «полтавчани» замість «полтавці» (за такою логікою в Котляревського мала бути «Наталка Полтавчанка» замість «Наталка Полтавка»). А якщо уманчани, тоді й не українці, а українчани? Залишмо неуцтво неукам.

• 4 •

Андрій Мойсієнко: Політичний аналітик Віктор Шлінчак у себе в фейсбуці пише: «Короткотерміновий план». Чи існує взагалі слово «короткотерміновий»? Звучить якось неоковирно і штучно.

Існує. Словник подає «короткостроковий» – «те саме, що короткотерміновий». Тобто це абсолютні синоніми. Однак частотність слова «короткотерміновий» всемеро нижча: 2360 вживань проти 15 922 для «короткостроковий» (корпус текстів ГРАК). 

• 5 •

Микола Неспрядько: Центральний залізничний вокзал оголошує: «До відома зустрічаючих». Як можна сказати інакше, щоб оті «зустрічаючі» звучали по-українському?

Я б ризикнула сказати «до відома зустрічальників». Так само як Борис Антоненко-Давидович радив замінювати «потопаючих» на «потопальників» (не плутати з потопельниками – тими, хто вже потонув). Аналогічно – не відпочиваючі, а відпочивальники.

• 6 •

Валерій М.: Добрий день. Сьогодні вперше натрапив на слово «вуличник», і воно мені здається непоганим замінником для «безхатька». Що думаєте?

«Вуличник» є в СУМ-20: «той, хто не має притулку; безпритульний, бродяга». Дехто вживає також «безпритульник», але згідно зі словником це тільки безпритульна дитина, тоді як вуличником може бути і дорослий. Щодо слів «безхатько» і «вуличник», то друге звучить інклюзивніше, бо акцент робиться не на тому, що людина не має дому, а на тому, що має вуличний спосіб життя.

• 7 •

Анатолій Крячко: Добрий день. Як українською сказати «мягкотелый»?

Мʼякодухий, мʼякодух.

• 8 •

Тетяна Лісневська: Як українською сказати «странності»? Дякую.

Дивнощі. Як гордощі, грубощі, дурощі, заздрощі, крайнощі, лестощі, лінощі, мудрощі, пестощі, пустощі, радощі, ревнощі, складнощі, труднощі, тонкощі, хитрощі.

• 9 •

Михайло Півень: Чи є в українській мові слово «богодільня» і якщо є, що воно означає? Часто вживається як щось подібне до божевільні.

Є, але до божевільні стосунку не має. І не богодільня, а богадільня. Словник Грінченка перекладає російське «богадельня» просто як «шпиталь», а сучасний тлумачний подає це слово інакше: «благодійна установа, притулок для інвалідів, убогих, непрацездатних, старих людей». Василь Барка, роман «Рай» (1953): «Я б заборонив показувати на фронті таких, як ви. Німці кричатимуть на ввесь світ, що словʼяни воюють дідами з богадільні».

• 10 •

Тарас Макогон: Як краще перекласти «непростительную ошибку»?

Непрощенна помилка. Є у словнику Кримського ще прикметник «непробачний». В українській мові є дієслова «прощати» і «пробачати». СУМ-20 подає їх як синоніми: прощати – виявляючи поблажливість до кого-небудь, пробачати щось; пробачати – виявляючи поблажливість до кого-небудь, прощати провину. Але стилістично їх розрізняють: у релігійних текстах віддають перевагу тільки «прощенню», також Прощена неділя, а не Пробачна неділя. Однак якщо говорити про помилку, то вона однаково може бути як непрощенною, так і непробачною. 

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова правопис словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Незалежності: як святкувати грамотно. 10 запитань до мовознавиці
День Незалежності: як святкувати грамотно. 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №71
22 серпня, 08:30
Поява «Глобального словника стійкості» викликала неоднозначну реакцію українців
Зеленська презентувала «Глобальний словник стійкості». Чому ініціатива підняла на вуха соцмережі
25 серпня, 15:00
Головне свято Української держави. Як правильно писати і називати: пояснення мовознавиці
Головне свято Української держави. Як правильно писати і називати: пояснення мовознавиці
23 серпня, 19:37
Васильєва зауважила, що «штурмовичка» поки не увійшла до словника, однак активно вживається сучасними письменниками
Жіноча мобілізація. Чи є фемінітиви до слів «штурмовик» та «піхотинець»?
24 серпня, 21:40
Вакації чи канікули: як совєти нав'язали українцям «собачі дні»? 10 запитань до мовознавиці
Вакації чи канікули: як совєти нав'язали українцям «собачі дні»? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №72
29 серпня, 11:00
Як відмінювати прізвище нового командувача Сухопутних військ? 10 запитань до мовознавиці
Як відмінювати прізвище нового командувача Сухопутних військ? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №73
5 вересня, 10:00
Як правильно: колцентри кришувати чи дахувати? 10 запитань до мовознавиці
Як правильно: колцентри кришувати чи дахувати? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №74
12 вересня, 09:05
Каменських продовжує професійну діяльність за кордоном: тривалий час вона мешкає в Іспанії, де розвиває музичну кар'єру
Настя Каменських потрапила до бази «Миротворця»
9 вересня, 23:55
Коціра спеціально запитувала адміністрацію та вчителів, скільки дітей спілкуються українською
«Українська лише на уроках»: журналістка розповіла про мовну ситуацію у київських школах
15 вересня, 14:48

Інтерв'ю

Що виросло в Насті Каменських: кіста чи міхурниця? 10 запитань до мовознавиці
Що виросло в Насті Каменських: кіста чи міхурниця? 10 запитань до мовознавиці
«Путін хоче нейтралізувати мене». Ахмед Закаєв вперше коментує замах, який спровокував бійку СБУ та ГУР
«Путін хоче нейтралізувати мене». Ахмед Закаєв вперше коментує замах, який спровокував бійку СБУ та ГУР
Світлана Благодєтєлєва-Вовк: Плагіатори мають пів року, аби самостійно відмовитися від наукових ступенів
Світлана Благодєтєлєва-Вовк: Плагіатори мають пів року, аби самостійно відмовитися від наукових ступенів
«Росіяни зрозуміли наше слабке місце». Герой України Дмитро Грабовський – про реактивні «Шахеди»
«Росіяни зрозуміли наше слабке місце». Герой України Дмитро Грабовський – про реактивні «Шахеди»
Автор суперхітів Микола Бровченко: Повалій отримала гран-прі «Славянського базару», а я – $150
Автор суперхітів Микола Бровченко: Повалій отримала гран-прі «Славянського базару», а я – $150
Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті
Перше інтерв’ю нового прем’єра. Сергій Корецький – про зиму, наслідки російських ударів для бізнесу та діру в бюджеті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
170K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
148K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
116K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua