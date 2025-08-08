Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Тимофій Милованов стверджує, що Юлія Свириденко з'явилася у великій політиці завдяки Тарасу Висоцькому, натомість Ярослав Железняк запевняє, що цьому посприяв Микола Сольський

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував відео про те, хто привів нинішню прем'єрку Юлію Свириденко у велику політику. За його даними, це зробив бізнес-партнер ексглави Офісу президента Андрія Богдана, колишній нардеп і ексміністр Микола Сольський. Останній просив на той час керівника канцелярії президента допомогти з призначенням колишньої в.о. голови Чернігівської ОДА заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова. Про це пише «Главком».

Історія розпочалася з того, що 17 липня Ярослав Железняк висловив невдоволення тим, як після призначення главою уряду Свириденко розпочинає свою роботу.

На це відреагував Милованов зазначивши, що нова прем'єрка посідає свою посаду не так багато часу, аби одразу вимагати від неї результатів реформ.

Після цього у коментарях з'явився Андрій Богдан, який звинуватив Милованова у брехні.

«Це ж я тобі дзвонив призначити Юлю», – написав політик.

У своєму відео Ярослав Железняк також зазначає, що саме Андрій Богдан привів Юлію Свириденко в уряд.

В Андрія Богдана є бізнес-партнер Микола Сольський, який спочатку був головою аграрного комітету, а потім і міністром аграрної політики, зауважив нардеп.

Богдан та Сольський, як зазначив Ярослав Железняк, мають бізнес в Чернігівській області. І коли треба було знайти людину на міністерство, яка поєднувала й економіку, і аграрну політику, то саме Микола Сольський згадав про Юлію Свириденко. На той момент вона працювала в Чернігівській облдержадміністрації, «достатньо активно, без корупційних моментів, допомагала місцевим підприємцям».

Таким чином, Микола Сольський зателефонував Андрію Богдану, який вже відрекомендував Тимофію Мілованову Юлію Свириденко.

«Ось, в принципі, і вся інтрига», – описав історію Ярослав Железняк.

«Главком» знайшов іще цікавий зв'язок. Співзасновник і керівник благодійного фонду «Свята Покрова» Олег Дарієнко (іншим співзасновником фонду записано рідного брата прем'єрки Віталія Свириденка, за останньою е-декларацією, живе у Великій Британії) нині має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за фактами заволодіння державних земель на Сумщині. У цій же справі правоохоронці оголосили підозру колишньому міністру Миколі Сольському.

Варто зазначити, що президент Київської школи економіки 19 липня у соцмережах писав, що Юлію Свириденко у велику політику ніхто її не «приводив». У 2019 році уряду загалом та міністерству зокрема знадобився фахівець, який, як зазначав Тимофій Милованов, зможе реалізувати реформу ринку праці, аби провести зміни в трудовому кодексі та зрушити профспілкову монополію.

Було переглянуто десятки кандидатів, але ніхто не підійшов, запевняв економіст. І тоді Тарас Висоцький, який того часу був заступником Мілованова з агрополітики, порадив розглянути кандидатуру Свириденко, яку він нібито знав ще з Чернігова. (Насправді у 2019 році Тарас Висоцький виконував обов'язки глави Черкаської ОДА – «Главком»).

Юлія, як стверджує Мілованов, стала однією з найрезультативніших керівниць у міністерстві та пройшла всю вертикаль сама: заступниця міністра → заступниця голови офісу президента → міністерка економіки → перша віцепрем’єрка → прем’єр-міністерка.

Утім, інформацію щодо Висоцького заперечив Железняк.

«Її привів Сольський», – запевняє нардеп.

