Головна Країна Політика
search button user button menu button

Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
Андрій Богдан звинуватив Тимофія Милованова у брехні, яка стосується Юлії Свириденко
фото з відкритих джерел

Тимофій Милованов стверджує, що Юлія Свириденко з'явилася у великій політиці завдяки Тарасу Висоцькому, натомість Ярослав Железняк запевняє, що цьому посприяв Микола Сольський

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував відео про те, хто привів нинішню прем'єрку Юлію Свириденко у велику політику. За його даними, це зробив бізнес-партнер ексглави Офісу президента Андрія Богдана, колишній нардеп і ексміністр Микола Сольський. Останній просив на той час керівника канцелярії президента допомогти з призначенням колишньої в.о. голови Чернігівської ОДА заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова. Про це пише «Главком».

Історія розпочалася з того, що 17 липня Ярослав Железняк висловив невдоволення тим, як після призначення главою уряду Свириденко розпочинає свою роботу.

Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко фото 1
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко фото 2

На це відреагував Милованов зазначивши, що нова прем'єрка посідає свою посаду не так багато часу, аби одразу вимагати від неї результатів реформ.

Після цього у коментарях з'явився Андрій Богдан, який звинуватив Милованова у брехні.

Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко фото 3

«Це ж я тобі дзвонив призначити Юлю», – написав політик.

У своєму відео Ярослав Железняк також зазначає, що саме Андрій Богдан привів Юлію Свириденко в уряд. 

В Андрія Богдана є бізнес-партнер Микола Сольський, який спочатку був головою аграрного комітету, а потім і міністром аграрної політики, зауважив нардеп.

Богдан та Сольський, як зазначив Ярослав Железняк, мають бізнес в Чернігівській області. І коли треба було знайти людину на міністерство, яка поєднувала й економіку, і аграрну політику, то саме Микола Сольський згадав про Юлію Свириденко. На той момент вона працювала в Чернігівській облдержадміністрації, «достатньо активно, без корупційних моментів, допомагала місцевим підприємцям».

Таким чином, Микола Сольський зателефонував Андрію Богдану, який вже відрекомендував Тимофію Мілованову Юлію Свириденко.

«Ось, в принципі, і вся інтрига», – описав історію Ярослав Железняк.

«Главком» знайшов іще цікавий зв'язок. Співзасновник і керівник благодійного фонду «Свята Покрова» Олег Дарієнко (іншим співзасновником фонду записано рідного брата прем'єрки Віталія Свириденка, за останньою е-декларацією, живе у Великій Британії) нині має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за фактами заволодіння державних земель на Сумщині. У цій же справі правоохоронці оголосили підозру колишньому міністру Миколі Сольському.

Варто зазначити, що президент Київської школи економіки 19 липня у соцмережах писав, що Юлію Свириденко у велику політику ніхто її не «приводив». У 2019 році уряду загалом та міністерству зокрема знадобився фахівець, який, як зазначав Тимофій Милованов, зможе реалізувати реформу ринку праці, аби провести зміни в трудовому кодексі та зрушити профспілкову монополію.

Було переглянуто десятки кандидатів, але ніхто не підійшов, запевняв економіст. І тоді Тарас Висоцький, який того часу був заступником Мілованова з агрополітики, порадив розглянути кандидатуру Свириденко, яку він нібито знав ще з Чернігова. (Насправді у 2019 році Тарас Висоцький виконував обов'язки глави Черкаської ОДА – «Главком»).

Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко фото 4

Юлія, як стверджує Мілованов, стала однією з найрезультативніших керівниць у міністерстві та пройшла всю вертикаль сама: заступниця міністра → заступниця голови офісу президента → міністерка економіки → перша віцепрем’єрка → прем’єр-міністерка.

Утім, інформацію щодо Висоцького заперечив Железняк.

Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко фото 5

«Її привів Сольський», – запевняє нардеп.

Нагадаємо, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вважала, що відмова уряду призначили обраного голову БЕБ відповідала законам і нормативно-правовим актам.

Також «Главком» писав, що переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський чекав на призначення майже півтора місяця.

Читайте також:

Теги: Кабмін скандал Андрій Богдан Тимофій Мілованов Микола Сольський Тарас Висоцький Ярослав Железняк Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грім вдарив, НАБУ запрацювало
Грім вдарив, НАБУ запрацювало
24 липня, 22:36
Україна має завершити призначення нового директора БЕБ до кінця липня
Призначення голови БЕБ. Бізнес звернувся до уряду з вимогою
8 липня, 18:07
Цивінський набрав три голоси «за» від міжнародних експертів у складі комісії з добору директора Бюро економічної безпеки
Переможець конкурсу на посаду голови БЕБ прокоментував рішення уряду
8 липня, 22:11
Зеленський зробив заяву про оновлення уряду
Президент: завтра продовжимо переформатування сектору безпеки
17 липня, 16:56
Постанова вже набула чинності, і наразі триває технічна підготовка до її реалізації
Уряд затвердив новий порядок виплат пенсій за судовими рішеннями: що зміниться
21 липня, 11:49
Інна Солодка має юридичну освіту
Чиновниця, яка потрапила у скандал через кавер на «Фортецю Бахмут», отримала високу посаду в уряді
26 липня, 19:55
Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари
Вистава на мільйон. Прем’єра у Театрі Лесі Українки: перші фото, відверті сцени та розсекречені гонорари Культурний фронт
30 липня, 14:10
Зеленського зробив заяву наприкінці 1252-го дня війни
Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський
29 липня, 20:13
Місія Фонду, як очікується, відвідає Київ наприкінці серпня
Уряд очікує візит місії МВФ до України
1 серпня, 20:40

Політика

Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
Зеленський привітав воїнів військ звʼязку із професійним святом
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»
На Рівненщині братки «відбили» місцевого депутата від мобілізації: заява «Свободи»
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
Топпосадовиця часів Януковича увійшла до числа радників нового міністра юстиції
«Скоординували спільні наступні кроки». Зеленський про розмову з прем'єркою Італії
«Скоординували спільні наступні кроки». Зеленський про розмову з прем'єркою Італії
Львівські депутати звернулися до премʼєра Польщі через зрив будівництва сміттєпереробного заводу
Львівські депутати звернулися до премʼєра Польщі через зрив будівництва сміттєпереробного заводу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
29K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3232
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua