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Середній палець як аргумент. Соратник Тимошенко спровокував скандал у Раді (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Середній палець як аргумент. Соратник Тимошенко спровокував скандал у Раді (відео)
Власенко під час виступу Юлії Тимошенко зробив непристойний жест
фото: скриншот з відео

«ЄС» вимагає від Власенка вибачень, або подасть заяву в регламентний комітет щодо відсторонення народного депутата від засідань

Сьогодні, 31 липня, народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко показав непристойний жест під час засідання Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За словами депутата Володимира Ар'єва, цей жест був адресований голові комітету з питань Європейської інтеграції Іванні Климпуш-Цинцадзе.

Середній палець як аргумент. Соратник Тимошенко спровокував скандал у Раді (відео) фото 1

До того ж Артур Герасимов від імені «Європейської солідарності» заявив, що Власенко має вибачитися перед Іванною Климпуш-Цинцадзе: «Власенко грубо образив нашу колегиню сьогодні за те, що вона висловлювала свою позицію щодо євроінтеграції. І це не просто проти неї, це не просто проти колеги по парламенту, це проти євроінтеграції, це проти, вибачте, гідності, це проти жінки. Ми вимагаємо від пана Власенка вибачень, або ми будемо подавати заяву в регламентний комітет щодо відсторонення народного депутата Власенка від засідань».

Також сьогодні народні депутати закликали виключити із засідання парламенту парламентарку Мар’яну Безуглу через порушення регламенту. Вона заважала політикам під час виступів, підходячи до трибуни та закривала мікрофони.

Зокрема, у Верховній Раді України сталася бійка між депутатами фракції «Слуга народу» В'ячеславом Неклюдовим та Геннадієм Касаєм. Інцидент потрапив у пряму трансляцію засідання, яку запустили вперше з початку повномасштабного вторгнення, тобто після трирічної перерви.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вже підписав законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ і САП.

Теги: Юлія Тимошенко Верховна Рада Європейська солідарність Сергій Власенко скандал

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