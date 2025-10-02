Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)

Співачка ніколи не бачила парнокопитних тварин на вулицях Києва

Співачка Наталія Могилевська потішила шанувальників відео, на якому вона позує з козами в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TikTok-сторінку народної артистки України.

Могилевська прогулювалась Володимирським проїздом поблизу Софіївського собору. Правда, у відео чомусь співачка підписала його як вулицю Хрещатик. Несподівано для себе артистка зустріла козу. «Ви здивовані? Бо я – дуже», – написала Могилевська під відео, яке вже набрало понад 100 тисяч переглядів.

Співачка поспілкувалась з власником кіз і з'ясувала, що тварин декілька. Найстаршу, яку першою зустріла Могилевська, звуть Раїса. Виконавиця погодувала з рук і її, і молодшу білу козу.

Такий контент не пройшов повз користувачів соцмереж. Окрім чималої кількості переглядів вони залишили сотні коментарів.

Вони там вже років 10 як тусуються.

Полякова вивела випасатися.

Що роблять, що роблять – газони стрижуть!

Тю, ви що, тільки прокинулись? Це ж місцева памʼятка.

Видно, що ви любите тварин. Які вони гарні!

То місцеві комунальники. Газон удобряють і підстригають. Звичайний побут кіз, біля Михайлівського.

Декілька років тому Валерій Марченко, який працює охоронцем в столиці, поспілкувався з журналістами. Разом з сином він живе у закинутому будинку на Софійській вулиці. Неподалік є обладнаний гараж, в якому і утримуються кози. Часто кіз можна побачити не тільки біля Софіївського чи Михайлівського соборах, але й на Золотих воротах та околицях центральної частини Києва. Власники називають тварин «бойовими козами».

Раніше «Главком» писав, що штани Марини Порошенко наробили галасу в соцмережах.