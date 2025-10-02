Могилевська зустрілася з козами в центрі столиці (відео)
Співачка ніколи не бачила парнокопитних тварин на вулицях Києва
Співачка Наталія Могилевська потішила шанувальників відео, на якому вона позує з козами в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TikTok-сторінку народної артистки України.
Могилевська прогулювалась Володимирським проїздом поблизу Софіївського собору. Правда, у відео чомусь співачка підписала його як вулицю Хрещатик. Несподівано для себе артистка зустріла козу. «Ви здивовані? Бо я – дуже», – написала Могилевська під відео, яке вже набрало понад 100 тисяч переглядів.
Співачка поспілкувалась з власником кіз і з'ясувала, що тварин декілька. Найстаршу, яку першою зустріла Могилевська, звуть Раїса. Виконавиця погодувала з рук і її, і молодшу білу козу.
Такий контент не пройшов повз користувачів соцмереж. Окрім чималої кількості переглядів вони залишили сотні коментарів.
- Вони там вже років 10 як тусуються.
- Полякова вивела випасатися.
- Що роблять, що роблять – газони стрижуть!
- Тю, ви що, тільки прокинулись? Це ж місцева памʼятка.
- Видно, що ви любите тварин. Які вони гарні!
- То місцеві комунальники. Газон удобряють і підстригають. Звичайний побут кіз, біля Михайлівського.
Декілька років тому Валерій Марченко, який працює охоронцем в столиці, поспілкувався з журналістами. Разом з сином він живе у закинутому будинку на Софійській вулиці. Неподалік є обладнаний гараж, в якому і утримуються кози. Часто кіз можна побачити не тільки біля Софіївського чи Михайлівського соборах, але й на Золотих воротах та околицях центральної частини Києва. Власники називають тварин «бойовими козами».
