Атака дронів на Київ: уламки впали у чотирьох районах

В Солом’янському районі виявлено уламки на території лікарні та пошкоджено легковий автомобіль

За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає

У Солом'янському, Печерському, Дніпровському та Голосіївського районах Києва зафіксовано падіння уламків внаслідок атаки російських військ дронами, пошкоджено автомобіль та вікна житлових будинків, постраждалих немає. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Як повідомляється, внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у наступних районах столиці:

В Солом’янському районі виявлено уламки на території лікарні та пошкоджено легковий автомобіль.

В Печерському – уламок пошкодив вікно в житловому будинку.

В Дніпровському – уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку. Решта з’ясовуються.

В Голосіївському районі столиці також виявлено уламок у дворі житлового будинку.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, вранці тривога у Києві через загрозу дронів тривала менше 20 хвилин. У місті було чути вибухи під час роботи ППО.

Варто додати, що впродовж 2024 року Росія здійснила 12 масштабних ударів безпосередньо по енергетичній інфраструктурі України, випустивши при цьому близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об’єктах. На це звернув увагу членів Ради Безпеки ООН на засіданні в понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він зазначив, що остання атака була однією з наймасштабніших, коли росіяни випустили 94 ракети та 193 безпілотники. У цьому зв’язку Кислиця подякував усім партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.

Водночас Кислиця наголосив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. Так, з лютого 2023 року задокументовано вже 4950 таких випадків, під час яких постраждали понад дві тисячі українських військових.