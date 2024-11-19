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Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані
РФ застосувала право вето під час засідання Радбезу ООН
фото з відкритих джерел

Бойові зіткнення у Судані почалися 15 квітня 2023 року 

18 листопада Росія застосувала право вето щодо резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення бойових дій у Судані. Решта 14 членів органу підтримали документ, спрямований на подолання гуманітарної кризи.

Проєкт резолюції, розроблений Великою Британією та Сьєрра-Леоне, передбачав заклик до всіх сторін конфлікту в Судані «негайно припинити бойові дії» та розпочати переговори про «національне припинення вогню» для вирішення гуманітарної катастрофи в країні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі назвав дії Москви «підлим, огидним і цинічним кроком».

«Ганьба Путіну, який веде агресивну війну проти України. Ганьба Путіну, який використовує своїх найманців для поширення конфліктів та насильства на африканському континенті», – мовиться у заяві Леммі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Раніше Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових.

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Теги: росія міністр Радбез ООН Україна переговори Андрій Сибіга

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