Росія заблокувала ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН щодо припинення вогню в Судані

РФ застосувала право вето під час засідання Радбезу ООН

Бойові зіткнення у Судані почалися 15 квітня 2023 року

18 листопада Росія застосувала право вето щодо резолюції Ради Безпеки ООН, яка закликала до негайного припинення бойових дій у Судані. Решта 14 членів органу підтримали документ, спрямований на подолання гуманітарної кризи.

Проєкт резолюції, розроблений Великою Британією та Сьєрра-Леоне, передбачав заклик до всіх сторін конфлікту в Судані «негайно припинити бойові дії» та розпочати переговори про «національне припинення вогню» для вирішення гуманітарної катастрофи в країні.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі назвав дії Москви «підлим, огидним і цинічним кроком».

«Ганьба Путіну, який веде агресивну війну проти України. Ганьба Путіну, який використовує своїх найманців для поширення конфліктів та насильства на африканському континенті», – мовиться у заяві Леммі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню російської агресії, яке відбудеться в понеділок, 18 листопада.

Раніше Україна скликала Радбез ООН щодо розгортання північнокорейських військових.