В Україні запровадять незвичні світлофори нового стандарту

Новий Держстандарт змінить зовнішній вигляд світлофорів і навіть відтінок зеленого сигналу

В Україні з 2025 року почнуть встановлювати нові світлофори сучасного зразка. Із 1 травня набуде чинності новий державний стандарт. Про це повідомляється у наказі Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

Наказом вводиться Держстандарт ДСТУ 4092:2024 «Світлофори дорожні», який передбачає низку цікавих новацій. Зокрема, змінено відтінок зеленого сигналу – він стане смарагдовим, бо такий колір краще сприймається водіями.

Стрілки на світлофорах стануть шевронними – це покращить їх видимість. Крім того, таймери зворотного відліку планують встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також впроваджуються нові кнопки виклику сигналу світлофору та пристрої звукового сповіщення.

Держстандарт також регулюватиме параметри велосипедних та велопішоходних світлофорів. Їх доповнять піктограмою велосипеда, а діаметр лінзи складе 100 мм для велосипедних доріжок і 200 мм – якщо світлофор встановлено над дорогою.

Нагадаємо, що більшість світлофорів у Києві будуть працювати за умов блекауту. Наразі світлофори оснащують резервним живленням, щоб вони працювали під час відключень світла.