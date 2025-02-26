Головна Київ
search button user button menu button

На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
Кокошко служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців
фото: Andriy Fedoriv/Facebook

Віталій Кокошко загинув 24 лютого

На війні проти окупантів загинув український військовослужбовець, режисер і власник агенції-студії «Кінограф» Віталій Кокошко. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення доньки загиблого захисника Ольга Кокошко. 

За її словами, Віталій Кокошко загинув 24 лютого. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

Віталій Кокошко (крайній зправа) з побратимами
Віталій Кокошко (крайній зправа) з побратимами
фото: Olga Kokoshko/Facebook

«Скоро повідомимо деталі про те, коли і де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку», – написала вона.

На початку грудня минулого року Віталій Кокошко приїжджав на кілька днів у відпуску в Київ. 

«Їду у відпустку! Пару днів в Києві, потім через Варшаву в Португалію, потім знов пару днів в Києві. Напередодні Нового року повертаюсь на фронт», – писав він 9 грудня.

Віталій Кокошко був у Києві у кінці минулого року
Віталій Кокошко був у Києві у кінці минулого року
фото: Віталій Кокошко

Віталій Кокошко був режисером і власником агенції-студії «Кінограф». На його сторінці у мережі друзі вже залишили багато повідомлень зі спогадами. 

«Я чомусь думав що ти безсмертний… Ти був тим, хто змінював усе навколо – світ, речі, настрій і людей. 1AD ховалися від нього, а продюсери запасалися валідолом. У моїй пам’яті ти назавжди залишишся найкрутішим українським рекламним режисером – тим, кого однаково боялися й любили, людиною з бездоганним смаком і тонким почуттям гумору. Вічна памʼять! Слава Герою України!... Ти, мабуть, єдина людина, про яку я завжди посміхаюсь, коли згадую. Як ти вмів філігранно виносити мозок і завжди добиватися того, чого хотів. А потім, по-доброму, похлопавши по плечу, говорив: «Ну, не круто ж стало?» Ось і сміюсь. Не можу, це просто неймовірна втрата для всіх, хто в темі.», – написав про полеглого режисер Юліан Улибін. 

Друзі знадують Кокошка як людину з бездоганним смаком і тонким почуттям гумору
Друзі знадують Кокошка як людину з бездоганним смаком і тонким почуттям гумору
фото: Yulian Ulybin

«Як же боляче це писати… Віталічек загинув. Дякуємо за роки які ми провели разом, за сміх та сльози, за найважливіші уроки у професії. Ти навчив, що неможливого не буває, і якщо робиш, то роби це на максимум. Ти легенда, таких не було й не буде! Дякуємо, що дав змогу доторкнутися до тебе у цьому житті. Та лишити спогади у серці. Любимо та сміємось згадуючи тебе», – написала кастинг-директорка Юлія Гультаєва.

На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко фото 1
фото: Igor Ganzha/Facebook

«Знаєш, я не маю чим дихати, але все одно посміхаюсь, думаючи про тебе. 20 років дружби, співпраці та феєричного незабутнього п**ца. Ти рок-стар. Тебе було чутно через звукоізоляцію і ще дві стіни від студії. Відчутно за 300 метрів від камери. Ти був завжди і всюди. Я тебе любила, ненавиділа, кричала і втікала, обожнювала і поверталась. І все розліталося навкруги», – написала продюсерка Ольга Данюкова.

Віталій Кокошко і Тата Кеплер
Віталій Кокошко і Тата Кеплер
фото: Tata Kepler/Facebook

«Я не знаю, що написати. Я просто не знаю що про це можна сказати. Лети легко. Красивого кіно тобі навкруги. Лякую, що стався з нами усіма в цьому світі», – написала українська громадська діячка, продюсерка, рестораторка, волонтерка Тата Кеплер. 

Нагадаємо, 19 лютого на фронті загинув актор Олексій Самойленко.

Теги: актор фронт втрати 24 лютого професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 1 лютого
Карта бойових дій в Україні станом на 1 лютого 2025 року
1 лютого, 00:00
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20653 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 1 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
1 лютого, 09:07
Зеленський заступився за Умєрова
Зеленський уперше відреагував на скандал в Агенції оборонних закупівель
2 лютого, 16:58
Euroclear хоче дати у березні гроші для України
Україна навесні отримає 2 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
5 лютого, 12:55
У департаменті зауважили, що окрім акторів, які просять відсторонити або звільнити режисера, до департаменту також звернулися працівники, які підтримують Білоуса
КМДА займається питанням відсторонення режисера Білоуса з Молодого театру
4 лютого, 10:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10073 танків
Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
16 лютого, 07:47
Головнокомандувач відвідав бойові частини на Сумському напрямку
Сирський розповів, чим Курська операція важлива для України
13 лютого, 23:51
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10134 танки
Втрати ворога станом на 20 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
20 лютого, 07:42
Захисник був родом із Донеччини
На фронті загинув український актор Олексій Самойленко
24 лютого, 12:55

Київ

На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко
Київ накрив смог: ситуація з якістю повітря станом на ранок
Київ накрив смог: ситуація з якістю повітря станом на ранок
Плагіат в університеті Шупика: Ляшко заявив про звільнення керівництва вченої ради
Плагіат в університеті Шупика: Ляшко заявив про звільнення керівництва вченої ради
Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом
Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом
У столичному метро збільшено кількість поїздів після відбою тривоги
У столичному метро збільшено кількість поїздів після відбою тривоги
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
30K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
7350
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
7270
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua