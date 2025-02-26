На фронті загинув український режисер Віталій Кокошко

Віталій Кокошко загинув 24 лютого

На війні проти окупантів загинув український військовослужбовець, режисер і власник агенції-студії «Кінограф» Віталій Кокошко. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення доньки загиблого захисника Ольга Кокошко.

За її словами, Віталій Кокошко загинув 24 лютого. Він служив у 72-й окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Чорних Запорожців.

Віталій Кокошко (крайній зправа) з побратимами фото: Olga Kokoshko/Facebook

«Скоро повідомимо деталі про те, коли і де можна буде попрощатися. Мій тато був людиною великої душі й серця, тому наші душі й серця так сильно болять від його втрати. Дякую за підтримку», – написала вона.

На початку грудня минулого року Віталій Кокошко приїжджав на кілька днів у відпуску в Київ.

«Їду у відпустку! Пару днів в Києві, потім через Варшаву в Португалію, потім знов пару днів в Києві. Напередодні Нового року повертаюсь на фронт», – писав він 9 грудня.

Віталій Кокошко був у Києві у кінці минулого року фото: Віталій Кокошко

Віталій Кокошко був режисером і власником агенції-студії «Кінограф». На його сторінці у мережі друзі вже залишили багато повідомлень зі спогадами.

«Я чомусь думав що ти безсмертний… Ти був тим, хто змінював усе навколо – світ, речі, настрій і людей. 1AD ховалися від нього, а продюсери запасалися валідолом. У моїй пам’яті ти назавжди залишишся найкрутішим українським рекламним режисером – тим, кого однаково боялися й любили, людиною з бездоганним смаком і тонким почуттям гумору. Вічна памʼять! Слава Герою України!... Ти, мабуть, єдина людина, про яку я завжди посміхаюсь, коли згадую. Як ти вмів філігранно виносити мозок і завжди добиватися того, чого хотів. А потім, по-доброму, похлопавши по плечу, говорив: «Ну, не круто ж стало?» Ось і сміюсь. Не можу, це просто неймовірна втрата для всіх, хто в темі.», – написав про полеглого режисер Юліан Улибін.

Друзі знадують Кокошка як людину з бездоганним смаком і тонким почуттям гумору фото: Yulian Ulybin

«Як же боляче це писати… Віталічек загинув. Дякуємо за роки які ми провели разом, за сміх та сльози, за найважливіші уроки у професії. Ти навчив, що неможливого не буває, і якщо робиш, то роби це на максимум. Ти легенда, таких не було й не буде! Дякуємо, що дав змогу доторкнутися до тебе у цьому житті. Та лишити спогади у серці. Любимо та сміємось згадуючи тебе», – написала кастинг-директорка Юлія Гультаєва.

фото: Igor Ganzha/Facebook

«Знаєш, я не маю чим дихати, але все одно посміхаюсь, думаючи про тебе. 20 років дружби, співпраці та феєричного незабутнього п**ца. Ти рок-стар. Тебе було чутно через звукоізоляцію і ще дві стіни від студії. Відчутно за 300 метрів від камери. Ти був завжди і всюди. Я тебе любила, ненавиділа, кричала і втікала, обожнювала і поверталась. І все розліталося навкруги», – написала продюсерка Ольга Данюкова.

Віталій Кокошко і Тата Кеплер фото: Tata Kepler/Facebook

«Я не знаю, що написати. Я просто не знаю що про це можна сказати. Лети легко. Красивого кіно тобі навкруги. Лякую, що стався з нами усіма в цьому світі», – написала українська громадська діячка, продюсерка, рестораторка, волонтерка Тата Кеплер.

Нагадаємо, 19 лютого на фронті загинув актор Олексій Самойленко.