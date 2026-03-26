У Києві до 1 квітня буде обмежено рух низкою мостів та вулиць: перелік адрес

З 26 березня до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», передає «Главком».

Фахівці КП «Київавтошляхміст» та ШЕУ Шевченківського району працюватимуть на об'єктах поетапно. Обмеження руху вводитимуться частково, проте водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути, щоб уникнути заторів.

Графік ремонтних робіт на мостах та шляхопроводах Києва

26 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

Північному мосту;

шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.

27 березня – на:

Північному мосту;

шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вул. Будіндустрії.

28 березня – на:

Північному мосту;

шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка;

мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

29 березня – на:

Північному мосту;

мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

Обмеження руху на Лук’янівці

Окрему увагу водіям варто звернути на рух у Шевченківському районі. Із 29 березня до 1 квітня ремонтні роботи триватимуть на вулиці Лукʼянівській. Рух транспорту буде обмежено в обох напрямках.

У «Київавтодорі» наголошують, що під час виконання робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. Водночас комунальники попереджають: у разі погіршення погодних умов терміни проведення ремонтів можуть бути змінені або подовжені.

Столична влада перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв бути уважними на ділянках проведення робіт і дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.