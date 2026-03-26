Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві до 1 квітня буде обмежено рух низкою мостів та вулиць: перелік адрес

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столиці триває ремонт дорожнього покриття після зими
фото: «Київавтодор»

У разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть бути змінені

З 26 березня до 1 квітня 2026 року у Києві частково обмежуватимуть рух транспорту на ключових мостах, шляхопроводах та окремих вулицях. Дорожники проводитимуть ремонтні роботи, щоб відновити покриття після зимового періоду. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», передає «Главком».

Фахівці КП «Київавтошляхміст» та ШЕУ Шевченківського району працюватимуть на об'єктах поетапно. Обмеження руху вводитимуться частково, проте водіям радять заздалегідь планувати свої маршрути, щоб уникнути заторів.

Графік ремонтних робіт на мостах та шляхопроводах Києва

26 березня ремонтні роботи проводитимуть на:

  • Північному мосту;
  • шляхопроводі на Наддніпрянському шосе через залізничні колії.

27 березня – на:

  • Північному мосту;
  • шляхопроводі на перетині Наддніпрянського шосе та вул. Будіндустрії.

28 березня – на:

  • Північному мосту;
  • шляхопроводі через залізничні колії на вул. Миколи Василенка;
  • мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

29 березня – на:

  • Північному мосту;
  • мосту через р. Либідь на Столичному шосе.

Обмеження руху на Лук’янівці

Окрему увагу водіям варто звернути на рух у Шевченківському районі. Із 29 березня до 1 квітня ремонтні роботи триватимуть на вулиці Лукʼянівській. Рух транспорту буде обмежено в обох напрямках. 

У «Київавтодорі» наголошують, що під час виконання робіт транспортний рух обмежуватимуть частково та поетапно. Водночас комунальники попереджають: у разі погіршення погодних умов терміни проведення ремонтів можуть бути змінені або подовжені.

Столична влада перепрошує за тимчасові незручності та закликає водіїв бути уважними на ділянках проведення робіт і дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Україні тривають ремонтні роботи на дорогах: від початку року вже ліквідовано понад 1 млн кв. м пошкоджень, що є найвищим показником за останні шість років. Уряд уже виділив 3 млрд грн з резервного фонду. Крім того, 12,6 млрд грн, передбачені у бюджеті на 2026 рік, розподілені на ремонт та утримання доріг.

Теги: Київ дороги ремонт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua