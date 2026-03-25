Леопарденя унікального забарвлення народилося у зоопарку на Київщині (відео)

Гера народилася 20 серпня 2025 року, однак про це повідомили лише зараз

У природному середовищі далекосхідні леопарди мешкають у засніжених регіонах, і чорний окрас значно ускладнює полювання і виживанн

У зоопарку на Київщині живе дитинча далекосхідного леопарда з нетиповим чорним забарвленням. Цей підвид є одним із найрідкісніших у світі – у дикій природі їх залишилося близько сотні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Леопарденя на ім’я Гера народилося у серпні 2025 року у пари амурських леопардів – Сальми та Геркулеса. Чорне забарвлення пояснюють рецесивними генами, які можуть у тварин не проявлятися багато років.

Повідомляється, що у зоопарку безліч разів намагалися продовжити рід амурського леопарда. Навіть запрошували інших фахівців.

«Отримували різні поради від спеціалістів, які приїжджали до нас, бо тварини дуже рідкісні. Вони живуть там, де холодно та багато снігу», – розповідає власник зоопарку Михайло Пінчук.

Після народження дитинча довелося забрати від матері, оскільки через інфекцію воно ослабло. Леопарденя вигодовували вручну під наглядом ветеринарів. За словами працівників зоопарку, спочатку тварина відмовлялася від штучної суміші, оскільки звикла до материнського молока.

Засновник парку Михайло Пінчук з Герою на прогулянці фото: фото: пресслужба зоопарку

Перший сніг Гери фото: пресслужба зоопарку

Зараз Гері вже близько шести місяців, вона важить приблизно 15 кілограмів, добре почувається та готується до переїзду у відкритий вольєр.

На цьому фото Гері вже пів року фото: пресслужба зоопарку

Відвідувачі зможуть побачити її вже у квітні.

