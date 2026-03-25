Будівництво метро на Виноградар: рух проспектом Європейського Союзу перекрито до кінця року

Рух обмежують у зв’язку з продовженням будівництва дільниці Сирецько – Печерської лінії метрополітену

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про продовження тимчасової заборони руху транспорту та пішоходів на ділянці просп. Європейського Союзу від просп. Василя Порика до просп. Свободи у зв’язку з виконанням будівельних робіт. Рух обмежено до 1 грудня 2026 року. Про це повідомляє Главком із посиланням на розпорядження Київського міського голови Віталія Кличка № 135 від 24 березня 2026 року «Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 27 березня 2025 року № 237».

«Унести до розпорядження Київського міського голови від 27 березня 2025 року № 237 «Про тимчасову заборону руху транспортних засобів та пішоходів із зайняттям проїзної частини та тротуару на ділянці просп. Європейського Союзу від просп. Василя Порика до просп. Свободи у зв’язку з виконанням будівельних робіт» таку зміну: у пункті 1 розпорядження цифри та слова «5 квітня 2026 року» замінити цифрами та словами «1 грудня 2026 року», – йдеться у тексті розпорядження.

Рух обмежують у зв’язку з продовженням будівництва дільниці Сирецько – Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км. На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю.

На початку травня повідомлялося, що на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався прорив водопровідної труби, внаслідок чого там виникло масштабне підтоплення. Зазначимо, що затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також траплялося 28 квітня. Тоді ділянка повністю пішла під воду. Очевидці повідомляли у соцмережах, що нібито будівельники пошкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення.

До слова, у сквері на проспекті Європейського Союзу працівники комунального підприємства пересаджують дерева та кущі, які опинилися в зоні будівництва нової станції метро.