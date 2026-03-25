Головна Київ Новини
search button user button menu button

Будівництво метро на Виноградар: рух проспектом Європейського Союзу перекрито до кінця року

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Будівництво метро на Винаградар
фото: Autostrada/Facebook

Рух обмежують у зв’язку з продовженням будівництва дільниці Сирецько – Печерської лінії метрополітену

Київський міський голова Віталій Кличко підписав розпорядження про продовження тимчасової заборони руху транспорту та пішоходів на ділянці просп. Європейського Союзу від просп. Василя Порика до просп. Свободи у зв’язку з виконанням будівельних робіт. Рух обмежено до 1 грудня 2026 року. Про це повідомляє Главком із посиланням на розпорядження Київського міського голови Віталія Кличка № 135 від 24 березня 2026 року «Про внесення змін до розпорядження Київського міського голови від 27 березня 2025 року № 237».

«Унести до розпорядження Київського міського голови від 27 березня 2025 року № 237 «Про тимчасову заборону руху транспортних засобів та пішоходів із зайняттям проїзної частини та тротуару на ділянці просп. Європейського Союзу від просп. Василя Порика до просп. Свободи у зв’язку з виконанням будівельних робіт» таку зміну: у пункті 1 розпорядження цифри та слова «5 квітня 2026 року» замінити цифрами та словами «1 грудня 2026 року», – йдеться у тексті розпорядження.

Рух обмежують у зв’язку з продовженням будівництва дільниці Сирецько – Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар. 

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км. На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю.  

На початку травня повідомлялося, що на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався прорив водопровідної труби, внаслідок чого там виникло масштабне підтоплення. Зазначимо, що затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також траплялося 28 квітня. Тоді ділянка повністю пішла під воду. Очевидці повідомляли у соцмережах, що нібито будівельники пошкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення.

До слова, у сквері на проспекті Європейського Союзу працівники комунального підприємства пересаджують дерева та кущі, які опинилися в зоні будівництва нової станції метро. 

Теги: Київ метро столиця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua