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Сирський розповів, чим Курська операція важлива для України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Сирський розповів, чим Курська операція важлива для України
Головнокомандувач відвідав бойові частини на Сумському напрямку
фото: Олександр Сирський / Telegram

Україна зламала плани РФ і сьогодні має власну зону безпеки на Курщині

Минулого року ворог мав наміри перетворити Курську область на «санітарну зону» та планував розвивати наступ на Харків і Суми. Тому Збройні сили України діяли на випередження та провели власну наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію противника. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Сирський пояснив, що таким чином Україна зламала ворожі плани і сьогодні має власну зону безпеки на території РФ, вздовж кордону України.

«Утримуємо близько 500 км² та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач 13 лютого розповів, що відпрацював у бойових частинах на Сумському напрямку.

«Під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах», – додав він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що в разі проведення перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, він запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем українських військових – на окуповані території України. Про які саме українські території буде йти мова – президент поки не знає.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Москва ніколи не буде обговорювати тему обміну своїх територій.

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Теги: ЗСУ війна фронт Олександр Сирський Курщина

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