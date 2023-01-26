На Київщині лунають вибухи

Попередньо, йдеться про роботу нашої ППО

У Київській області триває повітряна тривога. За попередньою інформацією, її оголосили через ворожі безпілотники.

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За непідтвердженою інформацією, над областю уже збили чотири ворожі дрони.

Наразі офіційної інформації про збиття дронів не поширюється.

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Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги, адже правила безпеки написані кров’ю.

Нагадаємо, у середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.