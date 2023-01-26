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На Київщині лунають вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Київщині лунають вибухи
фото з відкритих джерел

Попередньо, йдеться про роботу нашої ППО

У Київській області триває повітряна тривога. За попередньою інформацією, її оголосили через ворожі безпілотники.

За непідтвердженою інформацією, над областю уже збили чотири ворожі дрони.

Наразі офіційної інформації про збиття дронів не поширюється.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, що у КМВА закликають не розслаблятися під час повітряної тривоги, адже правила безпеки написані кров’ю. 

Нагадаємо, у середу, 25 січня, стало відомо про можливу атаку дронів-камікадзе по Україні.

Теги: правила безпеки правила тривога

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На Київщині лунають вибухи
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