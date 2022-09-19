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Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети
У Києві приспустили прапор на честь королеви Єлизавети
фото: @MelSimmonsFCDO

Посол Британії подякувала Кличку і киянам за приспущений український прапор

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс подякувала меру Києва Віталію Кличку за приспущений прапор на честь королеви Єлизавети. Про це Сіммонс написала у своєму Twitter.

«Моя заключна картина цього дня роздумів та прощання. З багатьма, велике спасибі Віталію Кличку і киянам за цей прекрасний жест», – написала посол Британії.

Мелінда Сіммонс також опублікувала фотографію сприспущеного прапору України.

Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II 13 вересня увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні

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Теги: Велика Британія посол Королева Єлизавета II Київ прапор

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