Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети
Посол Британії подякувала Кличку і киянам за приспущений український прапор
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс подякувала меру Києва Віталію Кличку за приспущений прапор на честь королеви Єлизавети. Про це Сіммонс написала у своєму Twitter.
«Моя заключна картина цього дня роздумів та прощання. З багатьма, велике спасибі Віталію Кличку і киянам за цей прекрасний жест», – написала посол Британії.
Мелінда Сіммонс також опублікувала фотографію сприспущеного прапору України.
My final picture for this day of reflection and farewell. With many, many thanks to @Vitaliy_Klychko and the people of Kyiv for this beautiful gesture. pic.twitter.com/hVHoJuq1tF— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 19, 2022
Нагадаємо, королева Великої Британії померла 8 вересня у віці 96 років. Єлизавета ІІ стала найстарішим монархом в історії британської імперії.
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