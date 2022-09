Київ приспустив прапор на честь королеви Єлизавети

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс подякувала меру Києва Віталію Кличку за приспущений прапор на честь королеви Єлизавети. Про це Сіммонс написала у своєму Twitter.

«Моя заключна картина цього дня роздумів та прощання. З багатьма, велике спасибі Віталію Кличку і киянам за цей прекрасний жест», – написала посол Британії.

Мелінда Сіммонс також опублікувала фотографію сприспущеного прапору України.

My final picture for this day of reflection and farewell. With many, many thanks to @Vitaliy_Klychko and the people of Kyiv for this beautiful gesture. pic.twitter.com/hVHoJuq1tF