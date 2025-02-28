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Рух низки автобусів та одного тролейбуса у Києві 1-2 березня буде змінено: перелік маршрутів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рух низки автобусів та одного тролейбуса у Києві 1-2 березня буде змінено: перелік маршрутів
Зміни в русі транспорту відбудуться у зв’язку із запланованими продовольчими ярмарками
фото: Вечірній Київ

У неділю, 2 березня, буде змінено маршрут автобуса № 31

Цими вихідними низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова і Татарській. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальне підприєство «Київпастранс».

Зокрема, в суботу, 1 березня, змінять маршрути автобуси №№ 2, 39, 98, 110 та тролейбус № 34, а в неділю, 2 березня, – автобус № 31.

Так, із початку руху до закінчення ярмарків транспорт курсуватиме:

  • автобус № 2 – від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом;
  • тролейбус № 34 – від вул. Північної до просп. Степана Бандери;
  • автобус № 39 – в напрямку руху до Лисогірського провулку від просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська (до транспортної розв’язки на перетині з вул. Ракетною та вул. Панорамною) – вул. Лисогірська – пров. Лисогірський, у зворотному напрямку – за власним маршрутом;
  • автобус № 98 – вул. Радунська – вул. Будищанська – вул. Оноре де Бальзака (непарна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Пухівська – ТЕЦ-6;
  • автобус № 110 – вул. Радунська (у зворотному напрямку вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська) – вул. Градинська – парна сторона вул. Оноре де Бальзака (у зворотному напрямку – непарна) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом до ст. м. «Площа Українських Героїв»;
  • автобус № 31 – ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.

Як повідомлялося, із 12 лютого і орієнтовно до закінчення робіт у схему руху автобусного маршруту № 72 «Проспект Свободи – ст. м. «Контрактова Площа» внесені зміни. Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.  Зміни в роботі пасажирського транспорту пов’язані з початком капітального ремонту шляхопроводу на вул. Новокостянтинівській.

Також у Києві з 1 лютого на вулиці Глибочицькій почався ремонт трамвайних колій, відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 припинено. Пасажирів буде перевозити тимчасовий автобусний маршрут № 14Т.  Як повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс», з 1 лютого на вул. Глибочицькій розпочинається ремонт зношених трамвайних колій на ділянці від вул. Січових Стрільців до вул. Нижній Вал. Відповідно рух трамваїв №№ 14, 18 буде припинено до завершення ремонтних робіт.

До слова, з 1 березня буде внесено зміни в маршрут столичних автобусів № 39 для покращення транспортного обслуговування мешканців Голосіївського району.

Теги: Київ громадський транспорт ярмарок

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